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Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 124:121 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс 133:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
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02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис 106:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

Джеймс принес «Лейкерс» победу над «Сакраменто», «Торонто» обыграло «Сан-Антонио»

«Кливленд» уступил «Мемфису», «Нью-Йорк» разобрался с «Индианой»
Баскетбол НБА
08:21
Джеймс принес «Лейкерс» победу над «Сакраменто», «Торонто» обыграло «Сан-Антонио»
Леброн Джеймс / Фото: Лейкерс

НБА. Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Сан-Антонио» 129:104 (30:29, 38:24, 29:28, 32:23)

«Торонто»: Ванвлит (33 + 7 передач), Трент (21), Сиакам (18 + 12 подборов), Ануноби (14 + 7 подборов), Барнс (11 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Шэмпени (14), Ачиува (10), Буше (4 + 7 подборов), Бэнтон (2), Берч (2 + 7 подборов), Бонга (0), Флинн (0).

«Сан-Антонио» Пелтль (19 + 12 подборов), Васселл (15), Уайт (12), Джонсон (6), Джонс (5) – старт; Примо (15), Уискэмп (13), Бэйтс-Диоп (7 + 7 подборов), Юбэнкс (6), Форбс (4), Лэндейл (2), Моррис (0).


«Кливленд» – «Мемфис» 106:110 (30:27, 25:30, 20:19, 31:34)

«Кливленд»: Гарлэнд (27 + 10 передач), Аллен (22 + 12 подборов), Мобли (17 + 8 подборов), Маркканен (13), Стивенс (1) – старт; Лав (18 + 10 подборов), Уиндлер (6), Гудвин (2), Уэйд (0).

«Мемфис»: Морэнт (26 + 6 передач), Джарен Джексон (22), Бэйн (11 + 7 передач), Адамс (7 + 11 подборов), Тилли (5) – старт; Кларк (13 + 9 подборов), Джонс (12), Уильямс (10), Калвер (2), Альдама (2).


«Нью-Йорк» – «Индиана» 104:94 (32:25, 23:30, 29:22, 20:17)

«Нью-Йорк»: Барретт (32 + 8 подборов), Рэндл (30 + 16 подборов), Беркс (14), Гибсон (4), Фурнье (0) – старт; Куикли (11), Робинсон (8 + 8 подборов), Граймс (3), Топпин (2), Макбрайд (0).

«Индиана»: Сайкс (22 + 6 передач), Вашингтон (17), Сабонис (15 + 8 подборов), Тернер (5 + 7 подборов), Дж. Холидэй (3) – старт; Крэйг (15 + 7 подборов), Андерсон (8), Стивенсон (5), Бриссетт (4).


«Нью-Орлеан» – «Финикс» 110:123 (31:42, 23:22, 30:31, 26:28)

«Нью-Орлеан»: Грэм (28 + 6 передач), Валанчюнас (25 + 16 подборов), Ингрэм (16 + 5 потерь), Харт (15 + 11 подборов), Джонс (9) – старт; Хэйс (5), Александер-Уокер (5), Альварадо (4), Темпл (3), Кларк (0).

«Финикс»: Букер (33 + 9 подборов), Бриджес (23), К. Джонсон (18), Смит (12), Пол (11 + 15 передач) – старт; Бийомбо (16), Пэйн (4), Уэйнрайт (3), Пэйтон (3), Джексон (0).


«Лейкерс» – «Сакраменто» 122:114 (26:31, 31:28, 28:24, 37:31)

«Лейкерс»: Джеймс (31), Монк (24), Уэстбрук (19 + 7 подборов), Брэдли (7), Ариза (0) – старт; Хортон-Такер (19 + 6 передач), Ховард (14 + 14 подборов), Энтони (8), Ривз (0).

«Сакраменто»: Фокс (30 + 6 передач), Барнс (14), Джонс (11), Халибертон (7 + 9 передач), Бэгли (4 + 12 подборов) – старт; Хилд (26), Лень (9 + 8 подборов), Митчелл (8), Харклесс (5).


Карен Агабекян
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Теги

Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санс Нью-Орлеан Пеликанс Индиана Пэйсерс Нью-Йорк Никс Мемфис Гриззлис Кливленд Кавальерс Сан-Антонио Сперс Торонто Рэпторс

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