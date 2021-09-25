«Сан-Антонио» может обменять Мюррэя и Уайта
Джинобили вернется в «Сан-Антонио» в качестве специального советника
Аргентинец будет заниматься развитием игроков на площадке и за ее пределами
Ману Джинобили / фото - nba.com
Бывшая звезда «Сан-Антонио» Ману Джинобили вернется в клуб в качестве специального советника по баскетбольным операциям, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Олимпийский чемпион будет заниматься развитием игроков на площадке и за ее пределами.
Аргентинец является четырехкратным чемпионом НБА в составе «Сперс». Главный тренер команды Грегг Попович, генеральный директор Ар Си Бьюфорд и генеральный менеджер Брайан Райт уговаривали бывшего баскетболиста присоединиться к ним с момента завершения его спортивной карьеры в 2018 году.
Грегг Попович покорил отметку в 1 300 побед в регулярных чемпионатах за карьеру.
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