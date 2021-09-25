Джинобили вернется в «Сан-Антонио» в качестве специального советника

Аргентинец будет заниматься развитием игроков на площадке и за ее пределами

Ману Джинобили / фото - nba.com

Бывшая звезда «Сан-Антонио» Ману Джинобили вернется в клуб в качестве специального советника по баскетбольным операциям, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Олимпийский чемпион будет заниматься развитием игроков на площадке и за ее пределами.

Аргентинец является четырехкратным чемпионом НБА в составе «Сперс». Главный тренер команды Грегг Попович, генеральный директор Ар Си Бьюфорд и генеральный менеджер Брайан Райт уговаривали бывшего баскетболиста присоединиться к ним с момента завершения его спортивной карьеры в 2018 году.

Грегг Попович покорил отметку в 1 300 побед в регулярных чемпионатах за карьеру.