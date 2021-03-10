Джонсон вколотил лучший постер-данк сезона, Кеффи «оставил в дураках» игроков «Тернополя» в топ-10 моментов недели

Брайс Джонсон / Фото - ФБУ

ФБУ на своем официальном YouTube-канале опубликовала видеонарезку топ-10 лучших моментов минувшей игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги. На вершине рейтинга по праву оказался сумасшедший постер-данк центрового «Будивельника» Брайса Джонсона в домашнем матче против «Николаева».











