Вильховецкий возобновил карьеру и подписал контракт с «Будивельником»
Джонсон вколотил лучший постер-данк сезона, Кеффи «оставил в дураках» игроков «Тернополя» в топ-10 моментов недели
Лучшие моменты минувшего тура Суперлиги в видеообзоре
Брайс Джонсон / Фото - ФБУ
ФБУ на своем официальном YouTube-канале опубликовала видеонарезку топ-10 лучших моментов минувшей игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги. На вершине рейтинга по праву оказался сумасшедший постер-данк центрового «Будивельника» Брайса Джонсона в домашнем матче против «Николаева».
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