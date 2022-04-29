«Барселона» повела в серии с «Баварией», «Олимпиакос» вышел вперед в серии с «Монако»
«Эфес» присоединился к «Реалу» в «Финале четырех» Евролиги
Турецкий клуб в четырех матчах победил в серии с «Миланом»
Фото: twitter.com/AnadoluEfesSK
Евролига. Плей-офф. 1/4 финала
«Анадолу Эфес» – «Милан» 75:70 (19:11, 23:32, 20:15, 13:12) Счет в серии – 3:1
«Анадолу Эфес»: Пляйсс (25), Мицич (20), Ларкин (8 + 7 передач), Брайант (6), Морман (4) – старт; Андерсон (5), Синглтон (3), Тунджер (2), Данстон (2).
«Милан»: Хайнс (10 + 12 подборов), Холл (9), Шилдс (8 + 5 потерь), Родригес (7 + 7 передач), Бентил (6) – старт; Датоме (21), Риччи (5), Тарчевски (4), Грант (0).
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