Эффектная передача Пола и невероятный проход Уэстбрука вошли в топ-10 дня НБА

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Тема дня«Забыли» про Денискина и обещании договариваться с клубами. ФХУ и IIHF очень по-разному рассказали о визите Тардифа в Украину
матч-центр : Баскетбол
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Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 114:107 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик 93:100 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз 119:100 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 90:119 Окончен
04:00 Юта Джаз - Вашингтон Уизардз 103:109 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Химик - Днепр 78:73 Окончен
14:00 БК Запорожье - БК Тернополь 75:53 Окончен
15:00 БК Одесса - Харьковские Соколы 80:94 Окончен
16:00 Прометей - Киев-Баскет 81:69 Окончен
нет важных матчей
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01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 100:90 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс 100:105 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс 121:114 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:110 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс 111:105 Окончен
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс 137:106 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован

Эффектная передача Пола и невероятный проход Уэстбрука вошли в топ-10 дня НБА

Лучшие моменты – в видеообзоре
Баскетбол НБА
13:44
Эффектная передача Пола и невероятный проход Уэстбрука вошли в топ-10 дня НБА
Крис Пол / Фото - skysports.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф.

В видеоподборку вошли эффектная передача разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола и сложный проход защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Рассела Уэстбрука.


Результаты матчей игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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Теги

топ-10 (нба) Регулярный чемпионат (НБА)

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