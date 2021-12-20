Топ-10 моментов дня в НБА. Сумасшедший данк Била через Гобера и победный бросок Гилджес-Александра с сиреной
Эффектная передача Пола и невероятный проход Уэстбрука вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Крис Пол / Фото - skysports.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли эффектная передача разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола и сложный проход защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Рассела Уэстбрука.
Результаты матчей игрового дня НБА.
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