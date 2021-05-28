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Эффектные блок-шоты Дэвиса и Драммонда и невероятный данк Леброна вошли в топ-10 дня НБА

Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Баскетбол НБА
11:43
Эффектные блок-шоты Дэвиса и Драммонда и невероятный данк Леброна вошли в топ-10 дня НБА
Леброн Джеймс / Фото - ioinewz.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф. 

В видеоподборку вошли сумасшедшие блок-шоты «больших» «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса и Андре Драммонда, а также мощный данк их одноклубника, звездного форварда Леброна Джеймса


Смотрите результаты матчей минувшего игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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Теги

топ-10 (нба) Энтони Дэвис Леброн Джеймс

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