Убийственный данк Леня через двух игроков «Кливленда» вошел в топ-10 дня НБА
Эффектные блок-шоты Дэвиса и Драммонда и невероятный данк Леброна вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Леброн Джеймс / Фото - ioinewz.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли сумасшедшие блок-шоты «больших» «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса и Андре Драммонда, а также мощный данк их одноклубника, звездного форварда Леброна Джеймса.
Смотрите результаты матчей минувшего игрового дня НБА.
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