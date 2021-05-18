Салливан и Близнюк – в символической сборной «регулярки» Суперлиги
Эффектный данк Близнюка, блок-шоты Джонсона и Янга вошли в топ-10 моментов Суперлиги
Лучшие моменты первой недели плей-офф турнира в видеообзоре
Богдан Близнюк / Фото - ФБУФБУ на своем официальном YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов первой игровой недели плей-офф Суперлиги.
На вершине рейтинга оказался форвард «Киев-Баскета» Богдан Близнюк со своим данком в матче против «Черкасских Мавп».
Накануне в матче четвертьфинальной серии плей-офф «Запорожье» во второй раз обыграло «Тернополь».
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