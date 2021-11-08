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Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:30 Майами Хит - Юта Джаз 118:115 Окончен
02:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс 105:114 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Бостон Селтикс 107:104 Окончен
04:00 Финикс Санс - Атланта Хоукс 121:117 Окончен
04:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс 105:90 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс 103:116 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс 109:126 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Юта Джаз 107:100 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс 91:94 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс 101:94 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Сперс 99:94 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 120:107 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Шарлотт Хорнетс 120:106 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован

Эффектный данк Пэйтона и сумасшедший бросок Хилда вошли в топ-10 дня НБА

Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Баскетбол НБА
11:25
Эффектный данк Пэйтона и сумасшедший бросок Хилда вошли в топ-10 дня НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» / Фото - mercurynews.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф. 

В видеоподборку вошли эффектный данк защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтона-младшего после передачи Дрэймонда Грина и космический бросок форварда «Сакраменто Кингз» Бадди Хилда с центра площадки. 


Результаты очередного игрового дня НБА.



Владимир Кириченко
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Теги

Голден Стэйт Уорриорз Сакраменто Кингз

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