«Голден Стэйт» с великолепным Карри разобрался с «Оклахомой», 36 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон» в овертайме
Эффектный данк Пэйтона и сумасшедший бросок Хилда вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
«Голден Стэйт Уорриорз» / Фото - mercurynews.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли эффектный данк защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтона-младшего после передачи Дрэймонда Грина и космический бросок форварда «Сакраменто Кингз» Бадди Хилда с центра площадки.
Результаты очередного игрового дня НБА.
Комментарии 0