Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный данк Митчелла и невероятная передача Стивенсона
Эффектный пас Карри и космический данк Джексона через Йокича вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Стефен Карри / Фото - goldenstateofmind.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня.
В видеоподборку вошли сумасшедшая передача звездного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и убийственный данк «Лос-Анджелес Клипперс» Реджи Джексона через центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича.
Результаты игрового дня НБА.
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