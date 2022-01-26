Невероятный аллей-уп Леброна и Уэстбрука и мощный данк Саггса вошли в топ-10 дня НБА
Эффектный перехват Леброна и победный трехочковый с фолом Кеннарда вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты – в видеообзоре
Леброн Джеймс / Фото - NBAНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли невероятный перехват форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с последующим данком и сумасшедший победный трехочковый бросок с фолом защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Люка Кеннарда.
Результаты игрового дня НБА.
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