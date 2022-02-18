«Кривбасс» дома устроил разгром «Черкасским Мавпам»
Экс-игрок сборной Украины подписал соглашение с «Кривбассом»
36-летний центровой уже успел сыграть за криворожан в Суперлиге
Максим Ившин / Фото - ФБУ«Кривбасс» заключил контракт с опытным украинским центровым Максимом Ившиным, который уже успел сыграть в матче против «Черкасских Мавп» (80:63) в Суперлиге.
Ившин уже защищал цвета криворожской команды. Это было в 2015 году.
Напомним, Максим вызывался в расположение национальной сборной Украины, за которую выступал с 2006 по 2008 годы.
Ившин – чемпион Украины 2007, 2008, 2010 годов, финалист Кубка FIBA 2007 года, обладатель Кубка Украины 2015 года. Он является экс-игроком мариупольского «Азовмаша», «Донецка», «Черкасских Мавп», «Кривбасса». За границей выступал за «Ферровиарио Бейра» (Мозамбик) и «Ловчен» (Черногория).
Накануне «Днепр» со счетом 83:59 одержал победу над «Одессой» в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.
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