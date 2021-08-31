Экс-напарник Пустового: «Артем был эффектным исполнителем и очень любил «Барселону»

Никола Миратич / фото - sport.es

Тяжелый форвард «Барселоны» Никола Миротич поделился мнением о покинувших клуб в межсезонье Артеме Пустовом, Адаме Ханге и Викторе Клавере.

Баскетболист позитивно отозвался об игре украинца, отметив его вклад в завеование двух титулов. Слова Миротича приводит sport.es.

Артем Пустовой был эффектным исполнителем и очень любил команду. Они не показали мощную статистику, но многое принесли команде своими подборами, перехватами и энергией. Они многое нам дали и помогли выиграть два титула.

Очевидно, я желаю всем троим удачи в будущем. Честно говоря, немного меньше перешедшему в «Реала» Адаму Ханге. Если серьезно, мы стали очень хорошими друзьями. Адам отличный парень. Мы поговорили несколько дней назад, он счастлив».