Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Эксперт: «Бен Симмонс способен продлить чемпионское окно «Уорриорз» на 5-7 лет»

Амин Эльхассан уверен в том, что «Голден Стэйт» следует побороться за разыгрывающего «Филадельфии»
Баскетбол НБА
20:55
Эксперт: «Бен Симмонс способен продлить чемпионское окно «Уорриорз» на 5-7 лет»
Бен Симмонс / фото - Getty Images

Эксперт Амин Эльхассан уверен в том, что «Голден Стэйт Уорриорз» следует побороться за разыгрывающего «Филадельфии 76» Бена Симмонса.

Эксперта цитирует ресурс fadeawayworld.net:

«Бен подходит этой команде, которая становится старше. Если этот 25-летний парень появится у нас, то даст нам возможность продлить это окно еще на пять, шесть, семь лет. Ребята в «Уорриорз» не молодеют, возможно, они не настолько хороши, как хотели бы сами, но тем не менее.

Симмонс мог бы стать ключевой фигурой этой истории. В подразумевающей импровизацию и скорость атакующей системе у него будет больше шансов превратиться в лучшую версию самого себя по сравнению с «Филадельфией».

Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт».

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия 76 Бен Симмонс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Инсайдер: «Филадельфия» серьезно нацелилась на Лилларда»
Инсайдер: «Филадельфия» серьезно нацелилась на Лилларда»
Баскетбол НБА
31 августа 13:05
Стало известно болельщики, какой команды испытывают наибольший стресс
Стало известно болельщики, какой команды испытывают наибольший стресс
Баскетбол НБА
27 августа 16:40
Карри – о продолжительности карьеры: «Хочется брать пример с Тома Брэди»
Карри – о продолжительности карьеры: «Хочется брать пример с Тома Брэди»
Баскетбол НБА
25 августа 10:20
Клуб НБА уволил 17 сотрудников ради сохранения дорогостоящего лидера
Клуб НБА уволил 17 сотрудников ради сохранения дорогостоящего лидера
Баскетбол НБА
22 августа 12:25
«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА
«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА
Баскетбол НБА
21 августа 09:30
«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Томпсона
«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Томпсона
Баскетбол НБА
21 августа 08:40

Новости: Баскетбол

Плеханов: «Мы потеряли троих игроков задней линии»
Плеханов: «Мы потеряли троих игроков задней линии»
Суперлига
22:45
Эксперт: «Бен Симмонс способен продлить чемпионское окно «Уорриорз» на 5-7 лет»
Эксперт: «Бен Симмонс способен продлить чемпионское окно «Уорриорз» на 5-7 лет»
НБА
20:55
Известно расписание матчей 1-го тура Суперлиги
Известно расписание матчей 1-го тура Суперлиги
Суперлига
20:06
В Николаеве пройдет предсезонный турнир с участием трех клубов Суперлиги
В Николаеве пройдет предсезонный турнир с участием трех клубов Суперлиги
Суперлига
14:55
«Одесса» заключила контракты с тремя легионерами
«Одесса» заключила контракты с тремя легионерами
Суперлига
13:00
Гинзбург назвал сроки возвращения Лукашова на площадку
Гинзбург назвал сроки возвращения Лукашова на площадку
Суперлига
08:56
Сильнейший клуб Беларуси «Цмоки-Минск» решил отказаться от своего названия
Сильнейший клуб Беларуси «Цмоки-Минск» решил отказаться от своего названия
В Европе
5 сентября 16:29
Инсайдер: «Переход Джордана в «Лейкерс» должен привести к расставанию с Газолем»
Инсайдер: «Переход Джордана в «Лейкерс» должен привести к расставанию с Газолем»
НБА
5 сентября 15:35
Игрокам «Прометея» вручили чемпионские перстни
Игрокам «Прометея» вручили чемпионские перстни
Суперлига
4 сентября 21:59
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
61
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:06
19
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
32
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости