Эксперт: «Бен Симмонс способен продлить чемпионское окно «Уорриорз» на 5-7 лет»

Бен Симмонс / фото - Getty Images

Эксперт Амин Эльхассан уверен в том, что «Голден Стэйт Уорриорз» следует побороться за разыгрывающего «Филадельфии 76» Бена Симмонса.

Эксперта цитирует ресурс fadeawayworld.net:

Симмонс мог бы стать ключевой фигурой этой истории. В подразумевающей импровизацию и скорость атакующей системе у него будет больше шансов превратиться в лучшую версию самого себя по сравнению с «Филадельфией».