Инсайдер: «В следующие недели цена на Симмонса может упасть»
Эксперт: «Бен Симмонс способен продлить чемпионское окно «Уорриорз» на 5-7 лет»
Амин Эльхассан уверен в том, что «Голден Стэйт» следует побороться за разыгрывающего «Филадельфии»
Бен Симмонс / фото - Getty Images
Эксперт Амин Эльхассан уверен в том, что «Голден Стэйт Уорриорз» следует побороться за разыгрывающего «Филадельфии 76» Бена Симмонса.
Эксперта цитирует ресурс fadeawayworld.net:
«Бен подходит этой команде, которая становится старше. Если этот 25-летний парень появится у нас, то даст нам возможность продлить это окно еще на пять, шесть, семь лет. Ребята в «Уорриорз» не молодеют, возможно, они не настолько хороши, как хотели бы сами, но тем не менее.
Симмонс мог бы стать ключевой фигурой этой истории. В подразумевающей импровизацию и скорость атакующей системе у него будет больше шансов превратиться в лучшую версию самого себя по сравнению с «Филадельфией».
Бен Симмонс запросил обмен в «Голден Стэйт».
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