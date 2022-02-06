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Эксперт: «Расселл Уэстбрук просто ужасен»
Шеннон Шарп уверен, что не «Лейкерс» не возьмут титул с таким разыгрывающим
Расселл Уэстбрук / фото - Getty Images
Эксперт НБА Шеннон Шарп на своей странице в Twitter подверг критике разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.
«Расселл ужасен. Любой, кто думает, что его команда сможет выиграть титул с Уэстбруком, а он при этом будет играть заметную роль, просто не разбирается в баскетболе. «Лейкерс» действуют в обороне ужасно».
Расселл Уэстбрук доиграет сезон в составе «Лейкерс».
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