Эксперт: «Расселл Уэстбрук просто ужасен»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз 115:122 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс 93:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс 125:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс 131:106 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:113 Окончен
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс 125:102 Окончен
05:00 Даллас Маверикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 107:98 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер 93:96 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - БК Тернополь 65:58 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Орландо Мэджик - Мемфис Гриззлис 115:135 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 86:104 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Финикс Санс 80:95 Окончен
03:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс 122:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 113:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Милуоки Бакс 108:137 Окончен
22:30 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
22:30 Денвер Наггетс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
22:30 Миннесота Тимбервулвс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Днепр - Прометей -:- Перенесен
16:00 Будивельник - Химик 68:75 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс -:- Запланирован
01:00 Даллас Маверикс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - БК Запорожье -:- Запланирован

Эксперт: «Расселл Уэстбрук просто ужасен»

Шеннон Шарп уверен, что не «Лейкерс» не возьмут титул с таким разыгрывающим
Баскетбол НБА
17:10
Эксперт: «Расселл Уэстбрук просто ужасен»
Расселл Уэстбрук / фото - Getty Images

Эксперт НБА Шеннон Шарп на своей странице в Twitter подверг критике разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

«Расселл ужасен. Любой, кто думает, что его команда сможет выиграть титул с Уэстбруком, а он при этом будет играть заметную роль, просто не разбирается в баскетболе. «Лейкерс» действуют в обороне ужасно».

Расселл Уэстбрук доиграет сезон в составе «Лейкерс».

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лос-Анджелес Лейкерс Расселл Уэстбрук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Леброн Джеймс: «Каждый в «Лейкерс» должен требовать от себя большего, если мы хотим изменений»
Леброн Джеймс: «Каждый в «Лейкерс» должен требовать от себя большего, если мы хотим изменений»
Баскетбол НБА
15:55
Топ-10 моментов дня в НБА. Потрясающий блок-шот Уэстбрука и невероятный данк Моранта
Топ-10 моментов дня в НБА. Потрясающий блок-шот Уэстбрука и невероятный данк Моранта
Баскетбол НБА
15:15
«Финикс» обыграл «Вашингтон» и упрочил свое лидерство, «Сакраменто» Леня победил «Оклахому»
«Финикс» обыграл «Вашингтон» и упрочил свое лидерство, «Сакраменто» Леня победил «Оклахому»
Баскетбол НБА
08:39
Кармело Энтони выбыл на неопределенный период
Кармело Энтони выбыл на неопределенный период
Баскетбол НБА
04 февраля 09:10
«Лейкерс» определили главного кандидата на обмен
«Лейкерс» определили главного кандидата на обмен
Баскетбол НБА
02 февраля 20:55
Легенда НБА: «Леброн уже уходил дважды – и уйдет снова»
Легенда НБА: «Леброн уже уходил дважды – и уйдет снова»
Баскетбол НБА
02 февраля 19:35

Новости: Баскетбол

Первый соперник «Прометея» во втором раунде Лиги чемпионов расстался с главным тренером
Первый соперник «Прометея» во втором раунде Лиги чемпионов расстался с главным тренером
Еврокубки
18:36
«Химик» в гостях одержал сенсационную победу над «Будивельником»
«Химик» в гостях одержал сенсационную победу над «Будивельником»
Суперлига
17:50
Эксперт: «Расселл Уэстбрук просто ужасен»
Эксперт: «Расселл Уэстбрук просто ужасен»
НБА
17:10
Леброн Джеймс: «Каждый в «Лейкерс» должен требовать от себя большего, если мы хотим изменений»
Леброн Джеймс: «Каждый в «Лейкерс» должен требовать от себя большего, если мы хотим изменений»
НБА
15:55
Топ-10 моментов дня в НБА. Потрясающий блок-шот Уэстбрука и невероятный данк Моранта
Топ-10 моментов дня в НБА. Потрясающий блок-шот Уэстбрука и невероятный данк Моранта
НБА
15:15
«Финикс» обыграл «Вашингтон» и упрочил свое лидерство, «Сакраменто» Леня победил «Оклахому»
«Финикс» обыграл «Вашингтон» и упрочил свое лидерство, «Сакраменто» Леня победил «Оклахому»
НБА
08:39
«Киев-Баскет» уступил «Антверпу» в матче Кубка Европы FIBA
«Киев-Баскет» уступил «Антверпу» в матче Кубка Европы FIBA
Еврокубки
05 февраля 22:55
Попович покорил выдающуюся отметку в НБА
Попович покорил выдающуюся отметку в НБА
НБА
05 февраля 20:45
«Кривбасс» отыгрался с -15 по ходу матча и продлил серию поражений «Тернополя»
«Кривбасс» отыгрался с -15 по ходу матча и продлил серию поражений «Тернополя»
Суперлига
05 февраля 17:31
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
5
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
17
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
10
Все новости