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Эмбиид порвал связку большого пальца правой руки

Центровой «Филадельфии» намерен продолжать играть
Баскетбол НБА
13:30
Эмбиид порвал связку большого пальца правой руки
Джоэл Эмбиид / фото - AP

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил травму. По информации The Athletic, у камерунца порвана связка большого пальца правой руки.

Несмотря на повреждение, Эмбиид намерен продолжать играть. Джоэл принимал участие в пятничной тренировке и собирается сыграть в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Торонто». «Сиксерс» ведут в серии с «Рэпторс».

Рене Тер Велде
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