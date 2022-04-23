Обошел Шакила О’Нила. Джоэл Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА сезона 2021/22
Эмбиид порвал связку большого пальца правой руки
Центровой «Филадельфии» намерен продолжать играть
Джоэл Эмбиид / фото - AP
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил травму. По информации The Athletic, у камерунца порвана связка большого пальца правой руки.
Несмотря на повреждение, Эмбиид намерен продолжать играть. Джоэл принимал участие в пятничной тренировке и собирается сыграть в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Торонто». «Сиксерс» ведут в серии с «Рэпторс».