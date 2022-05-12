Ембіід та Янніс – не при справах. Йокич вдруге поспіль став найціннішим гравцем регулярного чемпіонату НБА

Зірковий серб знову вписав своє ім'я в історію ліги

Нікола Йокич / Фото - nytimes.com 27-річний центровий «Денвера» Нікола Йокич став MVP НБА другий сезон поспіль.



Сербський бігмен завершив регулярний чемпіонат сезону-2021/22 з показниками 27,1 очка, 13,8 підбирання, 7,9 передачі, 1,5 перехоплення та 0,9 блок-шота в середньому за матч.



Йокич став першим гравцем в історії НБА, який набрав 2 000 очок, 1 000 підбирань та 500 передач за сезон.





Нікола – 15-й гравець в історії ліги, який ставав MVP більше одного разу. Він став 13-м баскетболістом, якому вдалося взяти нагороду двічі поспіль.



У трійці претендентів на нагороду MVP також були Джоел Ембіід («Філадельфія») та Янніс Адетокумбо («Мілвокі»).



Йокич за підсумками голосування журналістів набрав 875 очок (65 перших місць), у Ембііда 706 очок (26 перших місць), а активі Янніса 595 очок (9 перших місць).





27-річний центровий «Денвера»став MVP НБА другий сезон поспіль.Сербський бігмен завершив регулярний чемпіонат сезону-2021/22 з показниками 27,1 очка, 13,8 підбирання, 7,9 передачі, 1,5 перехоплення та 0,9 блок-шота в середньому за матч.Йокич став першим гравцем в історії НБА, який набрав 2 000 очок, 1 000 підбирань та 500 передач за сезон.Нікола – 15-й гравець в історії ліги, який ставав MVP більше одного разу. Він став 13-м баскетболістом, якому вдалося взяти нагороду двічі поспіль.У трійці претендентів на нагороду MVP також були(«Філадельфія») та(«Мілвокі»).Йокич за підсумками голосування журналістів набрав 875 очок (65 перших місць), у Ембііда 706 очок (26 перших місць), а активі Янніса 595 очок (9 перших місць). Результати матчів чергового ігрового дня плей-офф НБА.

Владимир Кириченко