«Филадельфия» с великолепным Эмбиидом разобралась с «Бостоном», «Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Сакраменто»
Эмбиид установил рекорд века в НБА
Бигмэн отметился уникальной статисткой
Джоэл Эмбиид / фото - nba.com
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набрал 41 очко, 10 подборов, 5 передач и 4 блок-шота в матче с «Бостоном» (108:103).
Эмбиид установил рекорд века в НБА по количеству матчей со статистикой 40-10-5-4. За всю историю НБА данную статистическую линию большее количество раз покорял только Карим Абдул-Джаббар.
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