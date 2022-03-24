Сиакам выдал блестящую игру и покорил уникальное достижение Энтони Дэвиса
Энтони Дэвис может вернуться в строй в ближайшее время
Форвард не выходил на площадку с середины февраля
Энтони Дэвис / фото - nba.com
Лидер «Лейкерс» Энтони Дэвис может вернуться в строй в первую неделю апреля, сообщает ESPN.
AD не выходил на площадку с 16 февраля из-за растяжения связок правой стопы. Если реабилитация пройдет хорошо, форвард может начать участвовать в матчах уже в начале следующего месяца.
В нынешнем сезоне Дэвис провел 37 матчей, набирая в среднем 23,1 очка, 9,7 подбора, 2,9 передачи, 1,2 перехвата и 2,3 блок-шота.
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