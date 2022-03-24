Энтони Дэвис может вернуться в строй в ближайшее время

Форвард не выходил на площадку с середины февраля

Энтони Дэвис / фото - nba.com

Лидер «Лейкерс» Энтони Дэвис может вернуться в строй в первую неделю апреля, сообщает ESPN.

AD не выходил на площадку с 16 февраля из-за растяжения связок правой стопы. Если реабилитация пройдет хорошо, форвард может начать участвовать в матчах уже в начале следующего месяца.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 37 матчей, набирая в среднем 23,1 очка, 9,7 подбора, 2,9 передачи, 1,2 перехвата и 2,3 блок-шота.