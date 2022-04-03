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Энтони Дэвис: «Попытаемся выиграть пять оставшихся матчей и будем надеяться на удачу»

Форвард «Лейкерс» прокомментировал текущее турнирное положение команды
Баскетбол НБА
03 апреля 11:00
Энтони Дэвис: «Попытаемся выиграть пять оставшихся матчей и будем надеяться на удачу»
Энтони Дэвис / фото - skysports.com

Лидер «Лейкерс» Энтони Дэвис в интервью Los Angeles Lakers прокомментировал текущее турнирное положение команды.

«Мы знаем ситуацию, в которой находимся. Хотя у меня повреждена нога, у Леброна Джеймса – лодыжка, мы должны были сыграть в этом матче. Очевидно, что в следующих пяти матчах мы также будем стараться контролировать все, что в наших силах. 

Мы настроены так, чтобы выиграть эти матчи и надеяться на удачу во всем остальном. Мы проиграли эту встречу, но осталось еще пять, и мы сделаем в них все возможное. Надеюсь, все сложится в нашу пользу».

«Лейкерс» не планируют обменивать Энтони Дэвиса в межсезонье.

Рене Тер Велде
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Теги

Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс

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