«Лейкерс» не планируют обменивать Энтони Дэвиса в межсезонье
Энтони Дэвис: «Попытаемся выиграть пять оставшихся матчей и будем надеяться на удачу»
Форвард «Лейкерс» прокомментировал текущее турнирное положение команды
Энтони Дэвис / фото - skysports.com
Лидер «Лейкерс» Энтони Дэвис в интервью Los Angeles Lakers прокомментировал текущее турнирное положение команды.
«Мы знаем ситуацию, в которой находимся. Хотя у меня повреждена нога, у Леброна Джеймса – лодыжка, мы должны были сыграть в этом матче. Очевидно, что в следующих пяти матчах мы также будем стараться контролировать все, что в наших силах.
Мы настроены так, чтобы выиграть эти матчи и надеяться на удачу во всем остальном. Мы проиграли эту встречу, но осталось еще пять, и мы сделаем в них все возможное. Надеюсь, все сложится в нашу пользу».
«Лейкерс» не планируют обменивать Энтони Дэвиса в межсезонье.
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