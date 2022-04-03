Энтони Дэвис: «Попытаемся выиграть пять оставшихся матчей и будем надеяться на удачу»

Энтони Дэвис / фото - skysports.com

Лидер «Лейкерс» Энтони Дэвис в интервью Los Angeles Lakers прокомментировал текущее турнирное положение команды.

Мы настроены так, чтобы выиграть эти матчи и надеяться на удачу во всем остальном. Мы проиграли эту встречу, но осталось еще пять, и мы сделаем в них все возможное. Надеюсь, все сложится в нашу пользу».