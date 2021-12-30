Еще один краткосрочный контракт. Айзея Томас стал игроком «Далласа»

Американец в декабре провел 4 матча за «Лейкерс»

Айзея Томас / Фото - thesportsrush

32-летний американский разыгрывающийзаключил 10-дневное соглашение с «Даллас Маверикс».Томас вернулся в НБА в начале этого месяца, сыграв в четырех матчах за 10 дней в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Томас в сумме набрал 32 очка в первых двух играх, но в следующих двух записал в свой актив лишь 5 баллов в графе результативности при точности бросков 2 из 16.Отметим, что у «Далласа» шесть игроков попали в протоколы по коронавирусу, это вынудило клуб усилиться на рынке свободных агентов НБА.