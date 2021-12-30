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Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 110:127 Окончен
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз 119:112 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:114 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс 88:96 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс 108:104 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 117:111 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

Еще один краткосрочный контракт. Айзея Томас стал игроком «Далласа»

Американец в декабре провел 4 матча за «Лейкерс»
Баскетбол НБА
13:33
Еще один краткосрочный контракт. Айзея Томас стал игроком «Далласа»
Айзея Томас / Фото - thesportsrush
32-летний американский разыгрывающий Айзея Томас заключил 10-дневное соглашение с «Даллас Маверикс».

Томас вернулся в НБА в начале этого месяца, сыграв в четырех матчах за 10 дней в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Томас в сумме набрал 32 очка в первых двух играх, но в следующих двух записал в свой актив лишь 5 баллов в графе результативности при точности бросков 2 из 16.

Отметим, что у «Далласа» шесть игроков попали в протоколы по коронавирусу, это вынудило клуб усилиться на рынке свободных агентов НБА.

Топ-10 моментов игрового дня НБА
Владимир Кириченко
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Айзея Томас Даллас Маверикс

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