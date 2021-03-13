Евролига. «Анадолу» разгромил «Жальгирис», «Бавария» уступила «Басконии»
Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Евролига. Регулярный чемпионат
29-й тур
«Анадолу» – «Жальгирис» 89:62 (26:12, 23:16, 27:20, 13:14)
«Анадолу»: Ларкин 18 + 4 перехвата, Мицич 17 + 2 перехвата, Шанли 12, Бобуа 12, Симон 11 + 5 подборов, Синглтон 8, Андерсон 7, Моэрман 4 + 4 перехвата
«Жальгирис»: Уолкап 15 + 8 передач, Григонич 14, Рубит 13 + 8 подборов, Йокубайтис 7, Ловернь 6, Янкунас 3 + 8 подборов, Хейс 2 + 2 перехвата, Гебен 2
«Баскония» – «Бавария» 78:71 (17:15, 16:18, 27:12, 18:26)
«Баскония»: Полонара 15, Гидрайтис 15 + 2 перехвата, Джекири 15 + 9 подборов, Вильдоса 11, Питерс 11, Хенри 9 + 10 передач + 2 перехвата, Фалль 2
«Бавария»: Рэйнольдс 18 + 10 подборов + 7 передач, Лучич 17 + 6 подборов, Болдуин 13, Ципсер 7, Крамер 6 + 2 перехвата, Сили 4, Джонсон 4, Сиско 0 + 6 передач
«Олимпиакос» – «Зенит» 75:61 (15:28, 15:13, 24:15, 21:5)
«Олимпиакос»: Спанулис 16, Везенков 13 + 6 подборов, Маккисик 13 + 5 подобров, Эллис 7, Принтезис 6, Жан-Шарль 6, Ларенцакис 5 + 4 передачи, Куфос 4, Дженкинс 3, Слукас 2 + 6 передач
«Зенит»: Пангос 20 + 7 передач, Пойтрисс 11 + 6 подборов, Понитка 10 + 11 подборов, Хвостов 6, Холлинс 5, Гудаитис 3, Бэрон 3, Риверс 3
«Валенсия» – «Фенербахче» 66:52 (18:10, 19:18, 8:11, 21:13)
«Валенсия»: Ван-Россум 17 + 2 перехвата, Тоби 12, Херманнссон 11, Калинич 7 + 5 передач + 2 перехвата, Препелич 5, Маринкович 5, Уильямс 4, Дубльевич 3 + 7 подборов, Лаберье 2
«Фенербахче»: Веселы 15 + 2 перехвата, Де Коло 14 + 6 подборов, Пьерр 9, Эдди 7, Браун 5 + 4 передачи, Бартэл.
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