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Евролига. «Барселона» деклассировала «Альбу», «Црвена Звезда» на выезде проиграла «Фенербахче»
АСВЕЛ справился с «Жальгирисом»
«Барселона» – «Альба» / Фото - eurohoops.netЕвролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
УНИКС – «Зенит» 69:70 (22:18, 11:15, 16:18, 20:19)
УНИКС: Кэнан 18, Хезонья 14 + 2 перехвата, Д. Браун 10, Л. Браун 7 + 6 передач, Джекири 6, Списсу 5, Воронцевич 3, Клименко 3, Зайцев 2, Брентли 1
«Зенит»: Фрэнкмап 18, Бэрон 17, Лойд 10 + 5 подборов, Гудаитис 8 + 4 подборов, Пойтрисс 6 + 5 подборов, Кулагин 4, Карасев 2, Микки 2, Зубков 2+ 7 подборов, Понитка 1 + 4 передач
«Фенербахче» – «Црвена Звезда» 61:57 (18:15, 10:11, 17:11, 16:20)
«Фенербахче»: Пьерр 13, Букер 8 + 9 подборов, Веселы 8 + 5 подборов + 3 перехвата, Полонара 7, Де Коло 7, Махмутоглу 6, Шайок 4 + 2 перехвата, Хенри 4 + 5 подборов + 6 передач, Акпинар 2, Дувериоглу 2
Црвена Звезда»: Иванович 16 + 6 передач + 3 перехвата, Калинич 9 + 9 подборов, Уолтерс 9, Кузьмич 8, Лазаревич 6, Холлинс 5 + 5 подборов, Митрович 4 + 6 подборов
АСВЕЛ – «Жальгирис» 88:76 (19:16, 25:20, 19:19, 25:21)
АСВЕЛ: Окобо 23, Джонс 14 + 6 подборов, Фалль 12 + 9 подборов, Кауди 11, Дайо 8, Ховард 7, Адетокумбо 6, Лякомб 5, Осетковски 2
«Жальгирис»: Стрельниекс 21, Мудиай 12, Лекавичюс 8, Гиффи 8 + 7 подборов, Ловернь 7, Улановас 5, Небо 5, Балжевич 2, Милакнис 2, Калниетис 2
«Олимпиакос» – «Баскония» 75:50 (28:13, 19:9, 16:20, 12:8)
«Олимпиакос»: Везенков 16 + 2 перехвата, Фалль 11, Слукас 10 + 5 передач, Папаниколау 8, Маккиссик 8 + 6 подборов, Дорси 7, Жан-Шарль 6 + 7 подборов, Принтезис 4, Мартин 3, Уолкап 2
«Баскония»: Гидрайтис 15 + 6 подборов, Костелло 11 + 9 подборов, Энноко 7, Нноко 6 + 7 подборов + 4 блок-шота, Фонтеккио 5, Седекерскис 4 + 5 подборов
«Барселона» – «Альба» 96:64 (28:15, 22:14, 13:17, 33:18)
«Барселона»: Миротич 22 + 5 подборов, Йокубайтис 12 + 6 передач, Лапровиттола 9 + 7 передач, Дэвис 8, Шанли 8 + 2 блок-шота, Ориола 7, Курич 6, Мартинес 6 + 5 подборов, Смитс 6, Хиггинс 5, Калатес 5 + 6 передач, Хейс 2
«Альба»: Сикма 16 + 11 подборов, Ло 12, Смит 7, Блатт 6, Оланд 6, Зусман 5, Делоу 3, Маттишек 3, Эрикссон 2, Шнейдер 2, Ламмерс 2
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