Евролига. «Барселона» дома переиграла УНИКС, «Црвена Звезда» минимально уступила «Эфесу»

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Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
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02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
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02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
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НБА 21/22
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
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18:00 БК Запорожье - Днепр -:- Запланирован
18:00 Прометей - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован

Евролига. «Барселона» дома переиграла УНИКС, «Црвена Звезда» минимально уступила «Эфесу»

«Альба» разобралась с «Монако»
Баскетбол Еврокубки
07:16
Евролига. «Барселона» дома переиграла УНИКС, «Црвена Звезда» минимально уступила «Эфесу»
«Барселона» – УНИКС / Фото - euroleague
Евролига. Регулярный чемпионат 

«Эфес» – «Црвена Звезда» 84:83 (31:21, 12:25, 22:22, 19:15)

«Эфес»: Пляйсс (23 + 7 подборов), Бобуа (10), Андерсон (9), Ларкин (8 + 9 передач), Моерман (0) – старт; Синглтон (0), Брайант (8), Мицич (21), Данстон (5), Симон (0)

«Црвена Звезда»: Калинич (20), Уолтерс (12), Кузьмич (7 + 11 подборов), Холлинз (5), Митрович (4) – старт; Лазаревич (7), Лазич (13), Иванович (9), Маркович (0), Уайт (6), Зирбес (0)


«Альба» – «Монако» 92:84 (23:21, 17:9, 29:26, 23:28)

«Альба»: Лэммерс (18), Эрикссон (15), Ло (12), Зусман (9), Тиманн (5) – старт; Да Силва (7), Смит (10), Делоу (0), Олинде (6), Сикма (8 + 8 подборов + 7 передач), Блатт (2)

«Монако»: Джеймс (25 + 8 передач), Мотеюнас (23), Диалло (11), Оуттара (6), Томас (4) – старт; Ли (10), Бэйкон (3), Мотум (0), Анджушич (0), Холл (2)


«Барселона» – УНИКС 111:109 (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15)

«Барселона»: Миротич (28), Экзам (13), Лапровиттола (12 + 8 передач), Ориола (4), Дэвис (2 - 5 потерь) – старт; Шанлы (5), Смитс (8), Курич (24), Йокубайтис (15), Кайседо (0)

УНИКС: Браун (27 + 7 подборов + 9 передач), Браун (21 + 5 перехватов), Хезоня (18), Узинский (3), Воронцевич (2) – старт; Списсу (2), Кэнан (20), Брэнтли (0), Джекири (10), Джей (6)

Владимир Кириченко
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