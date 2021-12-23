Евролига впервые в текущем сезоне перенесла матч из-за COVID-19
Евролига. «Барселона» дома переиграла УНИКС, «Црвена Звезда» минимально уступила «Эфесу»
«Альба» разобралась с «Монако»
«Барселона» – УНИКС / Фото - euroleagueЕвролига. Регулярный чемпионат
«Эфес» – «Црвена Звезда» 84:83 (31:21, 12:25, 22:22, 19:15)
«Эфес»: Пляйсс (23 + 7 подборов), Бобуа (10), Андерсон (9), Ларкин (8 + 9 передач), Моерман (0) – старт; Синглтон (0), Брайант (8), Мицич (21), Данстон (5), Симон (0)
«Црвена Звезда»: Калинич (20), Уолтерс (12), Кузьмич (7 + 11 подборов), Холлинз (5), Митрович (4) – старт; Лазаревич (7), Лазич (13), Иванович (9), Маркович (0), Уайт (6), Зирбес (0)
«Альба» – «Монако» 92:84 (23:21, 17:9, 29:26, 23:28)
«Альба»: Лэммерс (18), Эрикссон (15), Ло (12), Зусман (9), Тиманн (5) – старт; Да Силва (7), Смит (10), Делоу (0), Олинде (6), Сикма (8 + 8 подборов + 7 передач), Блатт (2)
«Монако»: Джеймс (25 + 8 передач), Мотеюнас (23), Диалло (11), Оуттара (6), Томас (4) – старт; Ли (10), Бэйкон (3), Мотум (0), Анджушич (0), Холл (2)
«Барселона» – УНИКС 111:109 (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15)
«Барселона»: Миротич (28), Экзам (13), Лапровиттола (12 + 8 передач), Ориола (4), Дэвис (2 - 5 потерь) – старт; Шанлы (5), Смитс (8), Курич (24), Йокубайтис (15), Кайседо (0)
УНИКС: Браун (27 + 7 подборов + 9 передач), Браун (21 + 5 перехватов), Хезоня (18), Узинский (3), Воронцевич (2) – старт; Списсу (2), Кэнан (20), Брэнтли (0), Джекири (10), Джей (6)
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