Евролига. «Милан» дома устроил разгром «Панатинаикосу», «Барселона» в гостях переиграла «Црвену Звезду»
Евролига. «Барселона» на выезде одолела «Панатинаикос», «Милан» дома не смог дожать «Реал»
«Фенербахче» устроил разгром «Басконии»
«Милан» – «Реал» / Фото - euroleagueЕвролига. Регулярный чемпионат
«Фенербахче» – «Баскония» 75:53 (19:14, 24:14, 12:15, 20:10)
«Фенербахче»: Де Коло 17 + 6 перехвата, Полонара 15 + 2 перехвата, Веселы 13 + 5 подборов, Букер 8 + 5 подборов, Гудурич 7, Хенри 6 + 5 подборов, Пьерр 4, Махмутоглу 3, Хейзер 2
«Баскония»: Эно 14 + 8 подборов, Седекерскис 8, Грэйнджер 8 + 2 перехвата, Болдуин 5, Фонтеккио 5, Костелло 5 + 8 подборов, Курич 4, Гидрайтис 2, Нноко 2, Питерс 0 + 4 передач
«Панатинаикос» – «Барселона» 82:85 (26:26, 23:15, 15:27, 18:17)
«Панатинаикос»: Недович 18 + 4 передач, Папапетру 16 + 5 подборов, Сент-Рус 13 + 5 подборов, Папаяннис 11 + 8 подборов, Уайт 9 + 7 подборов, Эванс 8, Мэйкон 4, Перри 3, Каселакис 0 + 2 передачи
«Барселона»: Миротич 20 + 7 подборов + 2 блок-шота, Лапровиттола 18 + 2 перехвата, Дэвис 12, Курич 9, Йокубайтис 9 + 6 передач, Смитс 8 + 9 подборов, Шанли 5 + 6 подборов, Экхам 4 + 5 подборов, Ориола 0 + 3 подборов
«Маккаби» – «Анадолу» 78:92 (27:20, 20:30, 16:20, 15:22)
«Маккаби»: Жижич 23 + 6 подборов, Наннэлли 14, Эванс 12 + 9 подборов, Уилбекин 10, Уильямс 5 + 4 подборов, Дибартоломео 5, Рэйнольдс 4, Калойаро 3, Тейлор 2
«Анадолу»: Ларкин 26 + 6 передач + 6 подборов, Пляйсс 15, Брайант 10, Симон 10 + 7 подборов, Моэрман 10 + 8 подборов, Данстон 7 + 5 подборов, Бобуа 6 + 4 передачи, Мицич 4, Синглтон 2, Петрушев 2
«Милан» – «Реал» 73:75 (19:18, 8:17, 21:20, 25:20)
«Милан»: Шилдс 18 + 2 перехвата, Родригес 10 + 5 передач, Дилэйни 9, Датоме 7, Мелли 6 + 9 подборов, Риччи 6, Холл 6, Бентил 6, Дэниэлс 3, Хайнс 2 + 9 подборов + 2 перехвата
«Реал»: Козюр 17, Ябуселе 15 + 6 подборов, Юль 12 + 5 передач, Фернандес 10 + 6 подборов, Уильямс-Госс 5, Тавареш 5 + 8 подборов + 3 блок-шота, Ханга 4, Рэндольф 4, Порьер 3 + 4 подборов
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