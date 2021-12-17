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03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 110:113 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
19:00 Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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16:00 Черкасские Мавпы - Николаев -:- Запланирован

Евролига. «Барселона» на выезде одолела «Панатинаикос», «Милан» дома не смог дожать «Реал»

«Фенербахче» устроил разгром «Басконии»
Баскетбол Еврокубки
07:21
Евролига. «Барселона» на выезде одолела «Панатинаикос», «Милан» дома не смог дожать «Реал»
﻿«Милан» – «Реал» / Фото - euroleague
Евролига. Регулярный чемпионат

«Фенербахче» – «Баскония» 75:53 (19:14, 24:14, 12:15, 20:10)

«Фенербахче»: Де Коло 17 + 6 перехвата, Полонара 15 + 2 перехвата, Веселы 13 + 5 подборов, Букер 8 + 5 подборов, Гудурич 7, Хенри 6 + 5 подборов, Пьерр 4, Махмутоглу 3, Хейзер 2

«Баскония»: Эно 14 + 8 подборов, Седекерскис 8, Грэйнджер 8 + 2 перехвата, Болдуин 5, Фонтеккио 5, Костелло 5 + 8 подборов, Курич 4, Гидрайтис 2, Нноко 2, Питерс 0 + 4 передач


«Панатинаикос» – «Барселона» 82:85 (26:26, 23:15, 15:27, 18:17)

«Панатинаикос»: Недович 18 + 4 передач, Папапетру 16 + 5 подборов, Сент-Рус 13 + 5 подборов, Папаяннис 11 + 8 подборов, Уайт 9 + 7 подборов, Эванс 8, Мэйкон 4, Перри 3, Каселакис 0 + 2 передачи

«Барселона»: Миротич 20 + 7 подборов + 2 блок-шота, Лапровиттола 18 + 2 перехвата, Дэвис 12, Курич 9, Йокубайтис 9 + 6 передач, Смитс 8 + 9 подборов, Шанли 5 + 6 подборов, Экхам 4 + 5 подборов, Ориола 0 + 3 подборов


«Маккаби» – «Анадолу» 78:92 (27:20, 20:30, 16:20, 15:22)

«Маккаби»: Жижич 23 + 6 подборов, Наннэлли 14, Эванс 12 + 9 подборов, Уилбекин 10, Уильямс 5 + 4 подборов, Дибартоломео 5, Рэйнольдс 4, Калойаро 3, Тейлор 2

«Анадолу»: Ларкин 26 + 6 передач + 6 подборов, Пляйсс 15, Брайант 10, Симон 10 + 7 подборов, Моэрман 10 + 8 подборов, Данстон 7 + 5 подборов, Бобуа 6 + 4 передачи, Мицич 4, Синглтон 2, Петрушев 2


«Милан» – «Реал» 73:75 (19:18, 8:17, 21:20, 25:20)

«Милан»: Шилдс 18 + 2 перехвата, Родригес 10 + 5 передач, Дилэйни 9, Датоме 7, Мелли 6 + 9 подборов, Риччи 6, Холл 6, Бентил 6, Дэниэлс 3, Хайнс 2 + 9 подборов + 2 перехвата

«Реал»: Козюр 17, Ябуселе 15 + 6 подборов, Юль 12 + 5 передач, Фернандес 10 + 6 подборов, Уильямс-Госс 5, Тавареш 5 + 8 подборов + 3 блок-шота, Ханга 4, Рэндольф 4, Порьер 3 + 4 подборов

Владимир Кириченко
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