Евролига. «Барселона» разобралась с «Зенитом», «Баскония» обыграла «Монако»
Евролига. Регулярный чемпионат
«Баскония» - «Монако» 78:66 (21:20, 17:15, 22:11, 18:20)
«Баскония»: Фонтеккио 20 + 7 подборов, Нноко 14 + 7 подборов, Эно 12, Грэйнджер 12 + 6 передач, Гидрайтис 10, Болдвин 6, Куручс 2, Седекерскис 2 + 11 подборов
«Монако»: Джеймс 18 + 5 подборов, Анджушич 15, Бутселль 11 + 10 подборов, Мотеюнас 10, Оуттара 5, Диалло 3, Томас 2, Ли 2, Вестерманн 0 + 6 передач
«Барселона» - «Зенит» 84:58 (20:19, 24:8, 22:14. 18:17)
«Барселона»: Миротич 20, Шанли 11, Дэвис 11, Лапровиттола 8, Курич 7, Смит 7 + 4 подбора, Хейс-Дэвис 6, Йокубайтис 6 + 5 подборов, Калатес 4 + 4 передачи, Хиггинс 3, Мартинес 0 + 2 передачи
«Зенит»: Лойд 8 + 3 перехвата, Понитка 8 + 6 подборов, Кулагин 8, Бэрон 8, Гудаитис 6, Пойтрисс 6 + 5 подборов, Фрэнкамп 5, Микки 4 + 4 подбора, Волхин 3, Зубков 2
ЦСКА - «Олимпиакос» 82:88 (20:25, 28:13, 18:21, 22:23)
ЦСКА: Клайберн 29 + 4 передачи, Люндберг 16, Боломбой 16, Курбанов 10, Швед 10, Хэкетт 4, Фойгтманн 3
«Олимпиакос»: Дорси 32, Жан-Шарль 11, Уолкап 6 + 6 передач, Фалль 6 + 5 подборов, Везенков 6 + 5 подборов, Папаниколау 5, Мартин 5, Принтезис 4, Слукас 2, Ларенцакис 0 + 2 передачи
«Црвена Звезда» - «Альба» 63:78 (10:12, 15:26, 21:20, 17:20)
«Црвена Звезда»: Кузьмич 16 + 6 подборов, Уолтерс 13 + 5 передач, Митрович 11 + 9 подборов, Холлинс 10 + 2 блок-шота, Добрич 5, Калинич 5 + 4 передачи, Лазич 3
«Альба»: Ло 17, Зусман 11, Сикма 11 + 7 подборов, Блатт 10 + 5 подборов, Да Силва 9, Оланд 9, Смит 8, Матишшек 3
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