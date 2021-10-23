Евролига. «Барселона» разобралась с «Зенитом», «Баскония» обыграла «Монако»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 13
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Атланта Хоукс - Даллас Маверикс 113:87 Окончен
03:00 Майами Хит - Милуоки Бакс 137:95 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Клипперс 115:113 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Харьковские Соколы 70:77 Окончен
18:00 Химик - БК Запорожье 73:64 Окончен
19:00 Николаев - Днепр 87:74 Окончен
20:00 БК Одесса - Прометей 67:79 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Шарлотт Хорнетс 112:123 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Йорк Никс 96:121 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Индиана Пэйсерс 135:134 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс 83:115 Окончен
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Бруклин Нетс 109:114 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Орлеан Пеликанс 128:112 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер 124:91 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Сан-Антонио Сперс 102:96 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 105:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Юта Джаз 101:110 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Киев-Баскет -:- Запланирован
15:00 Черкасские Мавпы - БК Тернополь -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
23:00 Бруклин Нетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кривбасс - Днепр -:- Запланирован
14:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - БК Запорожье -:- Запланирован
17:00 Николаев - Харьковские Соколы -:- Запланирован

Евролига. «Барселона» разобралась с «Зенитом», «Баскония» обыграла «Монако»

«Олимпиакос» одолел ЦСКА, «Црвена Звезда» проиграла «Альбе»
Баскетбол Еврокубки
07:15
Евролига. «Барселона» разобралась с «Зенитом», «Баскония» обыграла «Монако»
Фото: euroleague.net

Евролига. Регулярный чемпионат

«Баскония» - «Монако» 78:66 (21:20, 17:15, 22:11, 18:20)

«Баскония»: Фонтеккио 20 + 7 подборов, Нноко 14 + 7 подборов, Эно 12, Грэйнджер 12 + 6 передач, Гидрайтис 10, Болдвин 6, Куручс 2, Седекерскис 2 + 11 подборов

«Монако»: Джеймс 18 + 5 подборов, Анджушич 15, Бутселль 11 + 10 подборов, Мотеюнас 10, Оуттара 5, Диалло 3, Томас 2, Ли 2, Вестерманн 0 + 6 передач

«Барселона» - «Зенит» 84:58 (20:19, 24:8, 22:14. 18:17)

«Барселона»: Миротич 20, Шанли 11, Дэвис 11, Лапровиттола 8, Курич 7, Смит 7 + 4 подбора, Хейс-Дэвис 6, Йокубайтис 6 + 5 подборов, Калатес 4 + 4 передачи, Хиггинс 3, Мартинес 0 + 2 передачи

«Зенит»: Лойд 8 + 3 перехвата, Понитка 8 + 6 подборов, Кулагин 8, Бэрон 8, Гудаитис 6, Пойтрисс 6 + 5 подборов, Фрэнкамп 5, Микки 4 + 4 подбора, Волхин 3, Зубков 2

ЦСКА - «Олимпиакос» 82:88 (20:25, 28:13, 18:21, 22:23)

ЦСКА: Клайберн 29 + 4 передачи, Люндберг 16, Боломбой 16, Курбанов 10, Швед 10, Хэкетт 4, Фойгтманн 3

«Олимпиакос»: Дорси 32, Жан-Шарль 11, Уолкап 6 + 6 передач, Фалль 6 + 5 подборов, Везенков 6 + 5 подборов, Папаниколау 5, Мартин 5, Принтезис 4, Слукас 2, Ларенцакис 0 + 2 передачи

«Црвена Звезда» - «Альба» 63:78 (10:12, 15:26, 21:20, 17:20)

«Црвена Звезда»: Кузьмич 16 + 6 подборов, Уолтерс 13 + 5 передач, Митрович 11 + 9 подборов, Холлинс 10 + 2 блок-шота, Добрич 5, Калинич 5 + 4 передачи, Лазич 3

«Альба»: Ло 17, Зусман 11, Сикма 11 + 7 подборов, Блатт 10 + 5 подборов, Да Силва 9, Оланд 9, Смит 8, Матишшек 3

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

«Бруклин» обыграл «Филадельфию», благодаря трипл-даблу Дюранта
«Бруклин» обыграл «Филадельфию», благодаря трипл-даблу Дюранта
НБА
07:55
Евролига. «Барселона» разобралась с «Зенитом», «Баскония» обыграла «Монако»
Евролига. «Барселона» разобралась с «Зенитом», «Баскония» обыграла «Монако»
Еврокубки
07:15
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
Суперлига
22 октября 22:49
Гинзбург высоко оценил уровень Суперлиги
Гинзбург высоко оценил уровень Суперлиги
Суперлига
22 октября 22:04
«Прометей» добыл седьмую победу в Суперлиге. На этот раз бита «Одесса»
«Прометей» добыл седьмую победу в Суперлиге. На этот раз бита «Одесса»
Суперлига
22 октября 21:49
«Николаев» неожиданно обыграл «Днепр»
«Николаев» неожиданно обыграл «Днепр»
Суперлига
22 октября 20:49
«Харьковские Соколы» одержали победу над «Кривбассом»
«Харьковские Соколы» одержали победу над «Кривбассом»
Суперлига
22 октября 20:15
«Химик» обыграл «Запорожье», прервав победную серию команды Овдеенко
«Химик» обыграл «Запорожье», прервав победную серию команды Овдеенко
Суперлига
22 октября 19:49
Топ-5 моментов дня в НБА. Баззер Хирро и аллей-уп на Портера
Топ-5 моментов дня в НБА. Баззер Хирро и аллей-уп на Портера
НБА
22 октября 10:45
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 07:57
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
История
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 09:00
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Все новости

Анонсы

Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
10:25
УХЛ. «Кременчуг» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Кременчуг» – «Белый Барс». Видео трансляция
13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
16:15
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Онлайн трансляция
17:00
Континентальный кубок. «Ференцварош» – «Сокол». Видео трансляция
TV
Континентальный кубок. «Ференцварош» – «Сокол». Видео трансляция
17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
24 октября 17:00
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
24 октября 18:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00