Евролига. «Бавария» на выезде не смогла справиться с «Црвеной Звездой», «Олимпиакос» разгромил АСВЕЛ

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02:00 Индиана Пэйсерс - Детройт Пистонс 122:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 114:105 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Перенесен
03:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Йорк Никс 103:116 Окончен
04:00 Финикс Санс - Вашингтон Уизардз 118:98 Окончен
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18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет 70:65 Окончен
18:30 Прометей - БК Тернополь 102:77 Окончен
19:00 Химик - Харьковские Соколы 74:72 Окончен
20:00 БК Одесса - Днепр 80:87 Окончен
20:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован
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16:00 Черкасские Мавпы - Николаев 44:55 3-я четверть
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02:00 Орландо Мэджик - Майами Хит 105:115 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Денвер Наггетс 115:133 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Голден Стэйт Уорриорз 107:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Милуоки Бакс 116:112 Окончен
04:00 Юта Джаз - Сан-Антонио Сперс 126:128 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Шарлотт Хорнетс 125:116 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис 105:124 Окончен
05:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Лейкерс 110:92 Окончен
19:00 Детройт Пистонс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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14:00 Будивельник - Кривбасс 82:73 Окончен
16:00 Черкасские Мавпы - Николаев 44:55 3-я четверть
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Пари-матч
02:00 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
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14:00 Химик - Днепр -:- Запланирован
14:00 БК Запорожье - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Харьковские Соколы -:- Запланирован
16:00 Прометей - Киев-Баскет -:- Запланирован

Евролига. «Бавария» на выезде не смогла справиться с «Црвеной Звездой», «Олимпиакос» разгромил АСВЕЛ

ЦСКА в гостях одолел «Альбу»


Баскетбол Еврокубки
08:57
Евролига. «Бавария» на выезде не смогла справиться с «Црвеной Звездой», «Олимпиакос» разгромил АСВЕЛ
«Црвена Звезда» – «Бавария» / Фото - euroleague.net
Евролига. Регулярный чемпионат

УНИКС – «Жальгирис» 66:53 (13:12, 13:11, 16:19, 24:11)

УНИКС: Хезоня (20), Браун (9 + 10 передач), Браун (5), Брэнтли (2), Узинский (0) – старт; Кэнан (11), Джекири (11 + 9 подборов), Мэйо (5), Списсу (3), Зайцев (0), Воронцевич (0), Клименко (0).

«Жальгирис»: Стрелниекс (9), Улановас (7), Нибо (7 + 7 подборов), Калниетис (5), Гиффи (5) – старт; Блажевич (9), Кавано (8), Т. Уэбстер (3 + 6 передач), Лекавичюс (0), Милакнис (0), З. Драгич (0).


«Альба» – ЦСКА 90:93 (21:23, 27:25, 25:21, 17:24)

«Альба»: Ло (26 + 7 передач + 5 потерь), Эрикссон (18), Тиманн (12), Лэммерс (6), Делов (0) – старт; да Силва (13), Зусман (7), Блатт (6), Шнайдер (2), Маттиссек (0).

ЦСКА: Швед (14), Шенгелия (12 + 10 подборов), Хэкетт (8), Курбанов (0), Милутинов (0) – старт; Фойгтманн (16), Клайберн (15), Боломбой (12), Григонис (9), Лундберг (7).


«Монако» – «Зенит» 74:85 (14:31, 29:14, 14:11, 17:29)

«Монако»: Джеймс (8 + 9 передач), Мотеюнас (6), Томас (6), Уаттара (5), Диалло (2) – старт; Бэйкон (21), Анджушич (15), Холл (6), Мотум (5), Демаис-Баллу (0).

«Зенит»: Лойд (20), Гудайтис (15 + 7 подборов), Понитка (7 + 7 подборов), Мики (4), Карасев (3) – старт; Бэрон (19), Пойтресс (9), Кузминскас (5), Д.Кулагин (3), Вольхин (0).


«Олимпиакос» - АСВЕЛ 89:54 (20:10, 19:11, 26:17, 24:16)

«Олимпиакос»: Дорси (19), Везенков (15), Папаниколау (13), Фалль (8), Уолкап (3) – старт; Принтезис (9), Ларендзакис (8), Слукас (6), Маккиссик (6), Мартин (2), Лунцис (0), Жан-Шарль (0).

АСВЕЛ: Озетковски (13), Найт (11), Фалль (11), Ховард (2), Джонс (0) – старт; Окобо (8), К. Адетокумбо (4), Дьо (3), Гист (2), Стразель (0).


«Црвена Звезда» – «Бавария» 81:78 (20:21, 26:24, 19:22, 16:11)

«Црвена Звезда»: Калинич (20 + 7 подборов), Добрич (9), Митрович (9 + 8 передач), Кузмич (4), Уолтерс (3) – старт; Лазич (12), Иванович (11), Давидовац (4), Холлинз (3), Маркович (3), Цирбес (3).

«Бавария»: Лучич (21), Томас (9), Уолден (4), Риверс (4), Рубит (2) – старт; Уайлер-Бэбб (16), Ярамаз (11), Хантер (11 + 10 подборов), Обст (0). 

Владимир Кириченко
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