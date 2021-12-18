Евролига. «Барселона» на выезде одолела «Панатинаикос», «Милан» дома не смог дожать «Реал»
Евролига. «Бавария» на выезде не смогла справиться с «Црвеной Звездой», «Олимпиакос» разгромил АСВЕЛ
ЦСКА в гостях одолел «Альбу»
«Црвена Звезда» – «Бавария» / Фото - euroleague.netЕвролига. Регулярный чемпионат
УНИКС – «Жальгирис» 66:53 (13:12, 13:11, 16:19, 24:11)
УНИКС: Хезоня (20), Браун (9 + 10 передач), Браун (5), Брэнтли (2), Узинский (0) – старт; Кэнан (11), Джекири (11 + 9 подборов), Мэйо (5), Списсу (3), Зайцев (0), Воронцевич (0), Клименко (0).
«Жальгирис»: Стрелниекс (9), Улановас (7), Нибо (7 + 7 подборов), Калниетис (5), Гиффи (5) – старт; Блажевич (9), Кавано (8), Т. Уэбстер (3 + 6 передач), Лекавичюс (0), Милакнис (0), З. Драгич (0).
«Альба» – ЦСКА 90:93 (21:23, 27:25, 25:21, 17:24)
«Альба»: Ло (26 + 7 передач + 5 потерь), Эрикссон (18), Тиманн (12), Лэммерс (6), Делов (0) – старт; да Силва (13), Зусман (7), Блатт (6), Шнайдер (2), Маттиссек (0).
ЦСКА: Швед (14), Шенгелия (12 + 10 подборов), Хэкетт (8), Курбанов (0), Милутинов (0) – старт; Фойгтманн (16), Клайберн (15), Боломбой (12), Григонис (9), Лундберг (7).
«Монако» – «Зенит» 74:85 (14:31, 29:14, 14:11, 17:29)
«Монако»: Джеймс (8 + 9 передач), Мотеюнас (6), Томас (6), Уаттара (5), Диалло (2) – старт; Бэйкон (21), Анджушич (15), Холл (6), Мотум (5), Демаис-Баллу (0).
«Зенит»: Лойд (20), Гудайтис (15 + 7 подборов), Понитка (7 + 7 подборов), Мики (4), Карасев (3) – старт; Бэрон (19), Пойтресс (9), Кузминскас (5), Д.Кулагин (3), Вольхин (0).
«Олимпиакос» - АСВЕЛ 89:54 (20:10, 19:11, 26:17, 24:16)
«Олимпиакос»: Дорси (19), Везенков (15), Папаниколау (13), Фалль (8), Уолкап (3) – старт; Принтезис (9), Ларендзакис (8), Слукас (6), Маккиссик (6), Мартин (2), Лунцис (0), Жан-Шарль (0).
АСВЕЛ: Озетковски (13), Найт (11), Фалль (11), Ховард (2), Джонс (0) – старт; Окобо (8), К. Адетокумбо (4), Дьо (3), Гист (2), Стразель (0).
«Црвена Звезда» – «Бавария» 81:78 (20:21, 26:24, 19:22, 16:11)
«Црвена Звезда»: Калинич (20 + 7 подборов), Добрич (9), Митрович (9 + 8 передач), Кузмич (4), Уолтерс (3) – старт; Лазич (12), Иванович (11), Давидовац (4), Холлинз (3), Маркович (3), Цирбес (3).
«Бавария»: Лучич (21), Томас (9), Уолден (4), Риверс (4), Рубит (2) – старт; Уайлер-Бэбб (16), Ярамаз (11), Хантер (11 + 10 подборов), Обст (0).
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