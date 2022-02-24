Евролига из-за ситуации в Украине перенесла матч ЦСКА – «Бавария»

Транслятор не захотел показывать матч

Евролига перенесла запланированный на 25 февраля матч ЦСКА против «Баварии». Об этом сообщил инсайдер Арис Баркас в Twitter.

Матч 27-го тура Евролиги должен был начаться в 20.00 по-киевскому времени. Затем немецкий телеканал Magenta Sport, владеющий правами на показ матчей Евролиги в Германии, отменил трансляцию встречи из-за ситуации на Украине.

Напомним, ранее лыжная сборная Швеции отказалась от выступлений в России из-за нападения России на Украину.



