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Евролига из-за ситуации в Украине перенесла матч ЦСКА – «Бавария»

Транслятор не захотел показывать матч
Баскетбол Еврокубки
18:59
Евролига из-за ситуации в Украине перенесла матч ЦСКА – «Бавария»

Евролига перенесла запланированный на 25 февраля матч ЦСКА против «Баварии». Об этом сообщил инсайдер Арис Баркас в Twitter.

Матч 27-го тура Евролиги должен был начаться в 20.00 по-киевскому времени. Затем немецкий телеканал Magenta Sport, владеющий правами на показ матчей Евролиги в Германии, отменил трансляцию встречи из-за ситуации на Украине.

Напомним, ранее лыжная сборная Швеции отказалась от выступлений в России из-за нападения России на Украину.


Карен Агабекян
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Теги

ЦСКА Москва (баскетбол) Бавария (баскетбол)

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