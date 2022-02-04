Евролига. «Маккаби» разгромно проиграл «Баварии», «Барселона» уничтожила «Панатинаикос»

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Баскетбол (11 событий из 11) показать все
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 103:106 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Орландо Мэджик 118:119 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 113:107 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлис 108:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерс 115:104 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 114:120 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 108:104 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Бруклин Нетс 112:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 99:94 Окончен
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18:00 Кривбасс - Киев-Баскет -:- Перенесен
19:00 Николаев - БК Тернополь 74:72 Окончен
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18:00 Черкасские Мавпы - Химик 78:78 4-я четверть
19:00 Будивельник - БК Одесса 39:26 1-я четверть
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02:00 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит 95:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвс 117:128 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 127:120 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Финикс Санс 124:115 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 126:114 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 111:110 Окончен
Суперлига 21/22
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Пари-матч
18:00 Черкасские Мавпы - Химик 78:78 4-я четверть
19:00 Будивельник - БК Одесса 39:26 1-я четверть
19:00 Днепр - БК Запорожье -:- Перенесен
19:30 Харьковские Соколы - Прометей -:- Перенесен
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Даллас Маверикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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15:00 Кривбасс - БК Тернополь -:- Запланирован

Евролига. «Маккаби» разгромно проиграл «Баварии», «Барселона» уничтожила «Панатинаикос»

«Фенербахче» переиграл «Милан»
Баскетбол Еврокубки
07:17
Евролига. «Маккаби» разгромно проиграл «Баварии», «Барселона» уничтожила «Панатинаикос»
«Панатинаикос» / Фото - sportish.co
Евролига. Регулярный чемпионат  

«Црвена Звезда» –  «Монако» 80:91 (30:19, 22:23, 12:22, 16:27)

«Црвена Звезда»: Холлинз (19), Калинич (7 + 5 потерь), Кузмич (7), Уолтерс (4), Митрович (0) – старт; Иванович (15), Добрич (13), Лазич (7), Уайт (6), Цирбес (2), Маркович (0).

«Монако»: Мотеюнас (20), Джеймс (10 + 6 передач), Диалло (9 + 7 подборов), Уаттара (8), Томас (8) – старт; Бэйкон (17), Анджушич (8), Ли (7), Холл (4).


«Милан» – «Фенербахче» 60:71 (12:18, 22:25, 17:11, 9:17)

«Милан»: Дилэйни (11), Холл (9), Мелли (9), Риччи (5), Тарчевски (0) – старт; Бентил (12), Хайнс (6), Родригес (3 + 5 потерь), Дэниелс (3), Датоме (2).

«Фенербахче»: Букер (14 + 8 подборов), Хенри (6), Пьер (6), Хазер (5), Дювериоглу (1) – старт; Гудурич (17 + 6 передач), Акпынар (8), Полонара (8), Флойд (6).


«Бавария» – «Маккаби» 70:52 (13:16, 17:13, 19:12, 21:11)

«Бавария»: Уолден (13), Лучич (9), Радошевич (8), Рубит (7), Ярамаз (5) – старт; Уайлер-Бэбб (8), Хантер (7), Обст (6), Томас (4), Джордж (3), Шишко (0).

«Маккаби»: Уилбекин (20), Рейнольдс (7), Наннэлли (4), Уильямс (3), Эванс (0) – старт; Жижич (7), Зив (4), Томас (4), ДиБартоломео (3), Калояро (0).


«Барселона» –  «Панатинаикос» 86:60 (17:15, 28:10, 18:17, 23:18)

«Барселона»: Хэйс (14), Миротич (9), Шанлы (8), Калатес (7), Лапровиттола (5) – старт; Экзам (12), Йокубайтис (9), Курич (5), Шмитс (5), Мартинес (4), Дэвис (4), Ннаджи (4).

«Панатинаикос»: Мэйкон (12), Уайт (9), Бохоридис (7), Каселакис (3), Эванс (2) – старт; Папаяннис (18), Сент-Рос (4), Йович (2), Каввадас (2), Мандзукас (1).

Владимир Кириченко
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