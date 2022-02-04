Евролига. «Реал» устроил разгром «Олимпиакосу», «Эфес» в овертайме дожал ЦСКА
Евролига. «Маккаби» разгромно проиграл «Баварии», «Барселона» уничтожила «Панатинаикос»
«Фенербахче» переиграл «Милан»
«Панатинаикос» / Фото - sportish.coЕвролига. Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» – «Монако» 80:91 (30:19, 22:23, 12:22, 16:27)
«Црвена Звезда»: Холлинз (19), Калинич (7 + 5 потерь), Кузмич (7), Уолтерс (4), Митрович (0) – старт; Иванович (15), Добрич (13), Лазич (7), Уайт (6), Цирбес (2), Маркович (0).
«Монако»: Мотеюнас (20), Джеймс (10 + 6 передач), Диалло (9 + 7 подборов), Уаттара (8), Томас (8) – старт; Бэйкон (17), Анджушич (8), Ли (7), Холл (4).
«Милан» – «Фенербахче» 60:71 (12:18, 22:25, 17:11, 9:17)
«Милан»: Дилэйни (11), Холл (9), Мелли (9), Риччи (5), Тарчевски (0) – старт; Бентил (12), Хайнс (6), Родригес (3 + 5 потерь), Дэниелс (3), Датоме (2).
«Фенербахче»: Букер (14 + 8 подборов), Хенри (6), Пьер (6), Хазер (5), Дювериоглу (1) – старт; Гудурич (17 + 6 передач), Акпынар (8), Полонара (8), Флойд (6).
«Бавария» – «Маккаби» 70:52 (13:16, 17:13, 19:12, 21:11)
«Бавария»: Уолден (13), Лучич (9), Радошевич (8), Рубит (7), Ярамаз (5) – старт; Уайлер-Бэбб (8), Хантер (7), Обст (6), Томас (4), Джордж (3), Шишко (0).
«Маккаби»: Уилбекин (20), Рейнольдс (7), Наннэлли (4), Уильямс (3), Эванс (0) – старт; Жижич (7), Зив (4), Томас (4), ДиБартоломео (3), Калояро (0).
«Барселона» – «Панатинаикос» 86:60 (17:15, 28:10, 18:17, 23:18)
«Барселона»: Хэйс (14), Миротич (9), Шанлы (8), Калатес (7), Лапровиттола (5) – старт; Экзам (12), Йокубайтис (9), Курич (5), Шмитс (5), Мартинес (4), Дэвис (4), Ннаджи (4).
«Панатинаикос»: Мэйкон (12), Уайт (9), Бохоридис (7), Каселакис (3), Эванс (2) – старт; Папаяннис (18), Сент-Рос (4), Йович (2), Каввадас (2), Мандзукас (1).
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