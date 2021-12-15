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02:30 Бруклин Нетс - Торонто Рэпторс 131:129 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Голден Стэйт Уорриорз 96:105 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс -:- Перенесен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс 107:111 Окончен
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02:00 Кливленд Кавальерс - Хьюстон Рокетс 124:89 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Атланта Хоукс 99:111 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Майами Хит 96:101 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Лейкерс 104:107 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Индиана Пэйсерс 114:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс 110:113 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Шарлотт Хорнетс 115:131 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвс 107:124 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Мемфис Гриззлис 103:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Вашингтон Уизардз 119:105 Окончен
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс 124:103 Окончен
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18:00 Черкасские Мавпы - Кривбасс 65:71 Окончен
19:00 Будивельник - Николаев 97:80 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Перенесен
03:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
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18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован
18:30 Прометей - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Химик - Харьковские Соколы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Днепр -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован

Евролига. «Милан» дома устроил разгром «Панатинаикосу», «Барселона» в гостях переиграла «Црвену Звезду»

«Альба» на выезде не смогла огорчить «Реал»
Баскетбол Еврокубки
15 декабря 07:39
Евролига. «Милан» дома устроил разгром «Панатинаикосу», «Барселона» в гостях переиграла «Црвену Звезду»
«Милан» – «Панатинаикос» / Фото - italy24news.com
Евролига. Регулярный чемпионат

«Анадолу Эфес» – «Баскония» 87:72 (13:21, 30:21, 23:10, 21:10)

«Анадолу Эфес»: Мицич 24 + 2 перехвата, Пляйсс 17 + 5 подборов, Ларкин 16 + 7 подборов, Моэрман 14 + 6 подборов, Бобуа 7, Петрушев 6, Брайант 2, Симон 0 + 4 подбора

«Баскония»: Фонтеккио 17, Грэйнджер 17, Болдуин 10, Питерс 9 + 3 передачи, Седекерскис 8 + 8 подборов, Эно 5 + 9 подборов, Гидрайтис 5, Нноко 1 + 4 подборов


«Фенербахче» – «Маккаби» 90:79 (23:18, 19:19, 28:14, 20:28)

«Фенербахче»: Букер 22 + 3 блок-шота, Де Коло 21 + 5 передач, Хенри 9 + 5 подборов, Гудурич 9, Пьерр 8 + 2 перехвата, Веселы 8 + 6 подборов + 3 блок-шота, Полонара 8, Хейзер 5

«Маккаби»: Наннэли 18 + 5 подборов, Уилбекин 14 + 2 перехвата, Эванс 13 + 7 передач, Уильямс 10, Жижич 9 + 11 подборов, Калойаро 7, Тейлор 5, Рэйнольдс 3 + 2 блок-шота


«Црвена Звезда» – «Барселона» 69:76 (13:20, 18:14, 18:27, 20:15)

«Црвена звезда»: Митрович 15, Калинич 15 + 2 перехвата, Уолтерс 11, Давидовац 8 + 6 подборов, Маркович 8, Иванович 4, Кузьмич 4 + 14 подборов, Холлинс 2, Цирбес 2

«Барселона»: Хэйс-Дэвис 14 + 8 подборов, Смитс 11, Шанли 11, Миротич 10 + 7 подборов, Курич 8, Дэвис 6, Мартинес 6, Лапровиттола 6 + 5 передач, Ориола 2, Йокубайтис 2 + 5 передач


«Милан» – «Панатинаикос» 75:54 (15:19, 18:10, 24:13, 18:12)

«Милан»: Холл 19, Хайнс 14, Мелли 9 + 3 перехвата, Шилдс 9 + 2 перехвата, Дэниэлс 9, Дилэйни 7 + 6 подборов, Родригес 6 + 9 передач, Грант 2

«Панатинаикос»: Мэйкон 14 + 2 перехвата, Перри 7, Каселакис 6, Уайт 6 + 6 подборов, Эванс 5, Папапетру 5 + 2 перехвата, Папаяннис 4 + 7 подборов, Сент-Рус 4, Бохоридис 3


«Реал» – «Альба» 87:64 (19:16, 24:10, 17:20, 27:18)

«Реал»: Тавареш 17 + 7 подборов + 2 перехвата, Фернандес 14, Рэндольф 13, Уильмс-Госс 9 + 5 передач, Ханга 9, Юль 6 + 4 передачи, Нуньес 5, Тейлор 5, Порьер 4 + 9 подборов, Козюр 3, Ндиайе 2

«Альба»: Тиэманн 11 + 2 перехвата, Оланд 10, Ло 8, Блатт 7 + 5 передач, Делоу 6, Шнайдер 6, Ламмерс 6 + 6 подборов, Эрикссон 4 + 2 перехвата, Зусман 2, Матишшек 2, Да Силва 2 

Владимир Кириченко
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