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Евролига. «Милан» на выезде разобрался с ЦСКА, «Эфес» одолел «Панатинаикос»
АСВЕЛ дожал «Црвену Звезду»
ЦСКА – «Милан» / Фото - euroleaguaЕвролига. Регулярный чемпионат
ЦСКА – «Милан» 57:67 (10:23, 25:17, 11:15, 11:12)
ЦСКА: Лундберг (15), Григонис (5), Милутинов (4), Курбанов (3), Фойгтманн (2) – старт; Боломбой (7), Хоменко (2), Ухов (2), Шенгелия (13 + 7 подборов), Швед (4)
«Милан»: Холл (13), Дилэйни (7), Риччи (5), Мелли (0), Тарчевски (0) – старт; Келл (9), Родригес (7), Билига (0), Дэниелс (13), Альвити (0), Хайнс (12), Бентил (1)
«Эфес» – «Панатинаикос» 82:81 (17:12, 22:30, 26:20, 17:19)
«Эфес»: Мицич (20), Моерман (15), Данстон (14 + 4 перехватов), Ларкин (11), Андерсон (0) – старт; Бобуа (4), Синглтон (0), Брайант (4), Пляйсс (4), Симон (10)
«Панатинаикос»: Уайт (15 + 8 подборов), Папапетру (7), Сент-Рос (5 + 9 подборов), Эванс (4 + 10 подборов), Перри (3) – старт; Мэйкон (17), Бохоридис (2), Кавадас (8), Каселакис (0), Недович (20)
«Баскония» – «Бавария» 77:84 (17:16, 16:26, 22:19, 22:23)
«Баскония»: Болдуин (23), Седекерскис (11 + 8 подборов), Грэйнджер (5), Инок (4), Гедрайтис (3) – старт; Питерс (7), Фонтеккьо (12), Костелло (12), Куруч (0)
«Бавария»: Уолден (17), Рубит (17 + 7 подборов), Лучич (8), Ярамаз (1), Радошевич (0) – старт; Уайлер-Бэбб (7 + 8 передач + 5 перехватов), Томас (13), Си (4), Хантер (17 + 8 подборов), Джордж (0), Обст (0), Шишко (0)
АСВЕЛ – «Црвена Звезда» 69:67 (11:17, 14:18, 24:13, 20:19)
АСВЕЛ: Джонс (17), Осетковски (7), Фолл (4), Дьо (3), Кахуди (2 + 7 подборов) – старт; Лакомб (17 + 7 подборов), Найт (4), Гист (9), Штрацель (5), Адетокумбо (1)
«Црвена Звезда»: Добрич (20 - 5 потерь), Уайт (12), Калинич (9), Уолтерс (4), Кузьмич (2) – старт; Давидовац (2), Митрович (9 + 7 подборов), Лазич (2), Холлинз (5), Иванович (0), Маркович (2)
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