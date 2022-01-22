Евролига. «Милан» на выезде разобрался с ЦСКА, «Эфес» одолел «Панатинаикос»

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02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс 101:109 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс 117:121 Окончен
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18:00 Химик - Прометей 62:92 Окончен
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь 65:76 Окончен
19:00 Будивельник - Киев-Баскет 90:82 Окончен
20:00 БК Одесса - БК Запорожье 76:83 Окончен
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05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 103:103 4-я четверть
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер 121:98 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 94:90 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс 102:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс 111:101 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 103:103 4-я четверть
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15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы -:- Запланирован
17:00 Николаев - Днепр -:- Запланирован
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Пари-матч
02:00 Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
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13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
14:00 Будивельник - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Запланирован
16:00 Химик - БК Запорожье -:- Запланирован

Евролига. «Милан» на выезде разобрался с ЦСКА, «Эфес» одолел «Панатинаикос»

АСВЕЛ дожал «Црвену Звезду»
Баскетбол Еврокубки
07:18
Евролига. «Милан» на выезде разобрался с ЦСКА, «Эфес» одолел «Панатинаикос»
ЦСКА – «Милан» / Фото - euroleagua
Евролига. Регулярный чемпионат  

ЦСКА – «Милан» 57:67 (10:23, 25:17, 11:15, 11:12)

ЦСКА: Лундберг (15), Григонис (5), Милутинов (4), Курбанов (3), Фойгтманн (2) – старт; Боломбой (7), Хоменко (2), Ухов (2), Шенгелия (13 + 7 подборов), Швед (4)

«Милан»: Холл (13), Дилэйни (7), Риччи (5), Мелли (0), Тарчевски (0) – старт; Келл (9), Родригес (7), Билига (0), Дэниелс (13), Альвити (0), Хайнс (12), Бентил (1)


«Эфес» – «Панатинаикос» 82:81 (17:12, 22:30, 26:20, 17:19)

«Эфес»: Мицич (20), Моерман (15), Данстон (14 + 4 перехватов), Ларкин (11), Андерсон (0) – старт; Бобуа (4), Синглтон (0), Брайант (4), Пляйсс (4), Симон (10)

«Панатинаикос»: Уайт (15 + 8 подборов), Папапетру (7), Сент-Рос (5 + 9 подборов), Эванс (4 + 10 подборов), Перри (3) – старт; Мэйкон (17), Бохоридис (2), Кавадас (8), Каселакис (0), Недович (20)


«Баскония» – «Бавария» 77:84 (17:16, 16:26, 22:19, 22:23)

«Баскония»: Болдуин (23), Седекерскис (11 + 8 подборов), Грэйнджер (5), Инок (4), Гедрайтис (3) – старт; Питерс (7), Фонтеккьо (12), Костелло (12), Куруч (0)

«Бавария»: Уолден (17), Рубит (17 + 7 подборов), Лучич (8), Ярамаз (1), Радошевич (0) – старт; Уайлер-Бэбб (7 + 8 передач + 5 перехватов), Томас (13), Си (4), Хантер (17 + 8 подборов), Джордж (0), Обст (0), Шишко (0)


АСВЕЛ – «Црвена Звезда» 69:67 (11:17, 14:18, 24:13, 20:19)

АСВЕЛ: Джонс (17), Осетковски (7), Фолл (4), Дьо (3), Кахуди (2 + 7 подборов) – старт; Лакомб (17 + 7 подборов), Найт (4), Гист (9), Штрацель (5), Адетокумбо (1)

«Црвена Звезда»: Добрич (20 - 5 потерь), Уайт (12), Калинич (9), Уолтерс (4), Кузьмич (2) – старт; Давидовац (2), Митрович (9 + 7 подборов), Лазич (2), Холлинз (5), Иванович (0), Маркович (2)

Владимир Кириченко
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