Евролига перенесла больше половины матчей предстоящего тура
Евролига. «Милан» в гостях одолел «Барселону», «Бавария» дома разобралась с «Жальгирисом»
«Олимпиакос» без шансов уступил «Фенербахче»
«Барселона» – «Милан» / Фото - hardwoodparoxysm.comЕвролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
«Фенербахче» – «Олимпиакос» 94:80 (11:17, 25:22, 30:20, 28:21)
«Фенербахче»: Махмутоглу 17, Полонара 15 + 7 подборов, Пьер 14 + 2 перехвата, Букер 12 + 5 передач, Хенри 11 + 8 передач, Гудурич 11, Бирсен 5, Хейзер 5, Флойд 2, Дувериоглу 1
«Олимпиакос»: Слукас 14 + 5 подборов + 7 передач, Дорси 14 + 5 подборов, Принтезис 12, Папаниколау 12 + 2 перехвата, Мартин 10, Фалль 6, Уолкап 5, Везенков 5, Маккисик 2
«Бавария» – «Жальгирис» 74:65 (16:15, 18:18, 27:21, 13:11)
«Бавария»: Ярамаж 16, Лучич 12, Обст 11, Рубит 11 + 7 подборов, Уолден 9 + 5 передач, Риверс 5, Томас 4 + 4 подбора, Хантер 3, Уиллер-Бэбб 3
«Жальгирис»: Небо 14 + 9 подборов, Уэбстер 10, Лекавичюс 10, Блажевич 7, Милакнис 5, Кавана 5 + 5 подборов, Улановас 4 + 5 подборов, Калниетис 3 + 3 передачи, Янкунас 3, Гиффи 3, Стрелникс 1
«Барселона» – «Милан» 73:75 (14:14, 14:20, 26:13, 19:28)
«Барселона»: Курич 22 + 5 подборов, Миротич 11, Дэвис 11 + 2 перехвата, Йокубайтис 11 + 5 передач, Лапровиттола 6 + 2 перехвата, Шанли 2, Смитс 2, Хиггинс 1 + 4 передачи
«Милан»: Родригес 18 + 4 передачи, Дилэйни 15, Холл 8, Хайнс 8, Бентил 8 + 4 перехвата, Мелли 8, Грант 6, Кель 4
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