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Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
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02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 110:127 Окончен
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз 119:112 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:114 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс 88:96 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс 108:104 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 117:111 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
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02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

Евролига. Невероятная игра Уилбекина не помогла «Маккаби» на выезде переиграть «Монако»

В рамках регулярного чемпионата состоялся один матч
Баскетбол Еврокубки
07:58
Евролига. Невероятная игра Уилбекина не помогла «Маккаби» на выезде переиграть «Монако»
«Монако» – «Маккаби» / Фото - euroleaugue
Евролига. Регулярный чемпионат 

«Монако» – «Маккаби» 82:76 (13:15, 22:18, 21:18, 26:25)

«Монако»: Диалло (16), Мотеюнас (16), Джеймс (12 + 13 передач), Томас (7 + 8 подборов), Ли (6) – старт; Бэйкон (11), Вестерманн (10), Мотум (0), Холл (4)

«Маккаби»: Уилбекин (31), Жижич (10 + 7 подборов), Уильямс (9), Эванс (8 + 7 подборов), Тэйлор (0) – старт; Калояро (5), Рейнольдс (7), Соркин (0), Дибартоломео (2), Блайзер (0), Коэн (2), Зив (2)


Владимир Кириченко
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Теги

Монако (баскетбол) Маккаби (баскетбол) Результаты (Евролига) Евролига

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