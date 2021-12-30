Евролига. «Реал» обыграл ЦСКА, «Олимпиакос» выиграл третий матч кряду
Евролига. Невероятная игра Уилбекина не помогла «Маккаби» на выезде переиграть «Монако»
В рамках регулярного чемпионата состоялся один матч
«Монако» – «Маккаби» / Фото - euroleaugueЕвролига. Регулярный чемпионат
«Монако» – «Маккаби» 82:76 (13:15, 22:18, 21:18, 26:25)
«Монако»: Диалло (16), Мотеюнас (16), Джеймс (12 + 13 передач), Томас (7 + 8 подборов), Ли (6) – старт; Бэйкон (11), Вестерманн (10), Мотум (0), Холл (4)
«Маккаби»: Уилбекин (31), Жижич (10 + 7 подборов), Уильямс (9), Эванс (8 + 7 подборов), Тэйлор (0) – старт; Калояро (5), Рейнольдс (7), Соркин (0), Дибартоломео (2), Блайзер (0), Коэн (2), Зив (2)
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