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01:00 Детройт Пистонс - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
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01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс 78:95 Окончен
04:00 Финикс Санс - Хьюстон Рокетс 123:111 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер 104:107 Окончен
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19:00 Харьковские Соколы - Днепр 69:76 Окончен
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01:00 Детройт Пистонс - Бруклин Нетс 90:96 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс 89:102 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Мемфис Гриззлис 115:87 Окончен
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс 98:113 Окончен
01:30 Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 84:104 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанс 126:85 Окончен
04:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Индиана Пэйсерс 110:106 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Шарлотт Хорнетс 140:110 Окончен
23:00 Денвер Наггетс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
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16:00 БК Одесса - Химик -:- Запланирован
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01:30 Майами Хит - Юта Джаз -:- Запланирован
02:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
04:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
22:30 Торонто Рэпторс - Бруклин Нетс -:- Запланирован

Евролига. «Олимпиакос» прервал серию побед «Монако», «Баскония» потерпела третье поражение кряду

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол Еврокубки
07:22
Евролига. «Олимпиакос» прервал серию побед «Монако», «Баскония» потерпела третье поражение кряду
Олимпиакос - Монако / фото - Евролига

Евролига. Регулярный чемпионат

«Анадолу Эфес» – «Зенит» 79:90 (20:22, 13:25, 18:26, 28:17)

«Анадолу Эфес»: Бобуа (11), Морман (10), Петрушев (9), Мицич (6), Симон (6) – старт; Ларкин (14), Пляйсс (13), Брайант (10), Гази (0), Синглтон (0).

«Зенит»: Фрэнкэмп (18), Мики (10), Лойд (7), Понитка (7), Гудайтис (2) – старт; Кузминскас (15), Бэрон (10), Зубков (8), Пойтресс (7), Захаров (6).

«Жальгирис» – «Альба» 71:79 (10:22, 27:19, 15:21, 19:17)

«Жальгирис»: Кавано (17), Стрелниекс (16), Нибо (8), Калниетис (7), Улановас (0) – старт; Лекавичюс (11), Милакнис (5), Гиффи (5), Блажевич (2), З. Драгич (0).

«Альба»: Эрикссон (16), да Силва (15), Сикма (10), Ло (9 + 6 передач), Олинде (4) – старт; Лэммерс (10), Блатт (6 + 6 передач), Зусман (4), Тиманн (4), Кумадже (1), Смит (0).

«Олимпиакос» – «Монако» 86:65 (17:27, 18:11, 24:14, 27:13)

«Олимпиакос»: Дорси (18 + 7 подборов), Уолкап (11), Папаниколау (11), Везенков (10 + 10 подборов), Фалль (5) – старт; Жан-Шарль (18), Слукас (8 + 6 передач), Ларендзакис (2), Принтезис (2), Маккиссик (1).

«Монако»: Диалло (12), Анджушич (11), Мотеюнас (9), Джеймс (7 + 8 передач + 5 потерь), Томас (2) – старт; Холл (11 + 9 подборов), Бэйкон (4), Грэй (4), Уаттара (3), Мотум (2), Ли (0), Бутсьель (0).

«Баскония» – «Маккаби» 69:87 (14:21, 21:23, 19:19, 15:24)

«Баскония»: Фонтеккьо (13 + 7 подборов + 5 перехватов), Нноко (10), Гедрайтис (9), Грэйнджер (4), Седекерскис (0) – старт; Болдуин (15), Костелло (13), Инок (5), Куруц (0), Маринкович (0).

«Маккаби»: Уильямс (21 + 7 подборов), Жижич (16), Эванс (14 + 8 передач), Калояро (5), Уилбекин (0) – старт; Рейнольдс (16), Наннэлли (12), Тэйлор (3), ДиБартоломео (0), Зив (0), Дж. Коэн (0).

«Бавария» – «Реал» 76:80 (13:13, 19:30, 26:17, 18:20)

«Бавария»: Рубит (20), Томас (11), Уолден (10), Лучич (7), Обст (0) – старт; Хиллиард (16), Хантер (10), Джедович (2), Уайлер-Бэбб (0), Ярамаз (0).

«Реал»: Ябуселе (21), Абальде (9), Тавареш (7 + 9 подборов), Тэйлор (4), Ханга (0) – старт; Серхио Юль (10), Пуарье (9 + 7 подборов), Козюр (7), Эртель (5), Руди Фернандес (5), Вукчевич (3).

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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