Евролига перенесла больше половины матчей предстоящего тура

У «Альбы» вспышка коронавируса

Фото: Marvin Contessi / Twitter Alba Berlin

Евролига продолжает перенос матчей 20-о тура регулярного чемпионата.

На своем официальном сайте лига сообщила о том, что уже пятая игра – «Маккаби Плейтика» – «Альба» – пройдет позже первоначального расписания. Всему виной вспышка COVID-19 у команды из Берлина.

Напомним, что все матчи девятнадцатого тура Евролиги были перенесены из-за коронавирусной инфекции.