Евролига продолжает переносить матчи из-за COVID-19
Евролига перенесла больше половины матчей предстоящего тура
У «Альбы» вспышка коронавируса
Фото: Marvin Contessi / Twitter Alba Berlin
Евролига продолжает перенос матчей 20-о тура регулярного чемпионата.
На своем официальном сайте лига сообщила о том, что уже пятая игра – «Маккаби Плейтика» – «Альба» – пройдет позже первоначального расписания. Всему виной вспышка COVID-19 у команды из Берлина.
Напомним, что все матчи девятнадцатого тура Евролиги были перенесены из-за коронавирусной инфекции.
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