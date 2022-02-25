Евролига из-за ситуации в Украине перенесла матч ЦСКА – «Бавария»
Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию
Команды отказывались ехать в Россию
Фото: euroleague
Евролига через свой сайт объявила о переносе матчей российских клубов на нейтральную территорию.
25 февраля 18 клубов-участников турнира провели дистанционное заседания и определили следующее.
- Все домашние матчи российских клубов будут проходить на нейтральных площадках за пределами территории РФ.
- Матчи с участием российских команд пройдут в соответствии с расписанием.
- Матч между ЦСКА и «Барселоной», который был запланирован на воскресенье, 27 февраля, будет перенесен.
Также будет перенесен «Финал четырех» из Германии в Сербию. Это связанно с коронавирусными ограничениями.
Днем ранее испанские и немецкие команды отказывалась ехать в Россию.
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