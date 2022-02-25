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Баскетбол. Чемпионат мира 2023. Квалификация. Испания - Украина

Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию

Команды отказывались ехать в Россию
Баскетбол Еврокубки
16:31
Евролига перенесла матчи российских команд на нейтральную территорию
Фото: euroleague

Евролига через свой сайт объявила о переносе матчей российских клубов на нейтральную территорию.

25 февраля 18 клубов-участников турнира провели дистанционное заседания и определили следующее.

  1. Все домашние матчи российских клубов будут проходить на нейтральных площадках за пределами территории РФ.
  2. Матчи с участием российских команд пройдут в соответствии с расписанием.
  3. Матч между ЦСКА и «Барселоной», который был запланирован на воскресенье, 27 февраля, будет перенесен.

Также будет перенесен «Финал четырех» из Германии в Сербию. Это связанно с коронавирусными ограничениями.

Днем ранее испанские и немецкие команды отказывалась ехать в Россию.

 

Андрей Усмонов
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