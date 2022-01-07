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02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс 140:111 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс 106:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс 111:114 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс 97:99 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз 99:82 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс 121:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 111:117 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер 98:90 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз 109:115 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит 109:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс 102:108 Окончен
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 108:105 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Детройт Пистонс 118:88 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз 101:96 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 106:89 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован

Евролига перенесла последний матч 19-го тура

На этой неделе не сыграют ни одного поединка
Баскетбол Еврокубки
07:41
Евролига перенесла последний матч 19-го тура
Матч 18-го тура Зенит - Црвена Звезда / фото - Евролига

Последний матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Милан» – «Зенит» официально перенесен.

В четверг утром «Зенит» официально сообщил, что пять членов команды (4 игрока и 1 сотрудник) сдали положительные результаты тестов на COVID-19. «Зенит» уже направлялся в аэропорт, откуда должен был вылететь в Милан, но команде пришлось развернуть автобус, потому что тесты в последнюю минуту показали еще несколько новых случаев заражения COVID-19 в команде.

Этот матч должен был пройти в Милане 7-го января.

Напомним, ранее Евролига официально отменила все остальные матчи 19-го тура. Таким образом, на этой неделе не будет сыграно ни одной встречи в рамках регулярного чемпионата.

Источник: Basket.com.ua Михаил Рыбак
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