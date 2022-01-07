Евролига перенесла последний матч 19-го тура

На этой неделе не сыграют ни одного поединка

Матч 18-го тура Зенит - Црвена Звезда / фото - Евролига

Последний матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Милан» – «Зенит» официально перенесен.

В четверг утром «Зенит» официально сообщил, что пять членов команды (4 игрока и 1 сотрудник) сдали положительные результаты тестов на COVID-19. «Зенит» уже направлялся в аэропорт, откуда должен был вылететь в Милан, но команде пришлось развернуть автобус, потому что тесты в последнюю минуту показали еще несколько новых случаев заражения COVID-19 в команде.

Этот матч должен был пройти в Милане 7-го января.

Напомним, ранее Евролига официально отменила все остальные матчи 19-го тура. Таким образом, на этой неделе не будет сыграно ни одной встречи в рамках регулярного чемпионата.