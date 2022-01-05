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02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 124:121 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс 133:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
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02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис 106:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

Евролига перенесла все матчи девятнадцатого тура, кроме одного

Единственной игрой, которая пройдет по графику, станет «Милан» – «Зенит»
Баскетбол Еврокубки
15:03
Евролига перенесла все матчи девятнадцатого тура, кроме одного
Фото: euroleague.net

Евролига перенесла восьмой матч 19-о тура регулярного чемпионата, в котором должны сыграть ЦСКА и «Барселона», сообщает пресс-служба лиги.

Как и в предыдущих случаях, причиной переноса стала вспышка коронавируса. Единственной встречей, которая пройдет по расписанию (7 января), станет игра «Милан» – «Зенит».

Ранее Евролига приняла решение не приостанавливать сезон.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Евролига коронавирус Барселона (баскетбол) ЦСКА Москва (баскетбол)

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