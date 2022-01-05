Новый удар коронавируса. Евролига перенесла почти все матчи 19-го тура чемпионата
Евролига перенесла все матчи девятнадцатого тура, кроме одного
Единственной игрой, которая пройдет по графику, станет «Милан» – «Зенит»
Фото: euroleague.net
Евролига перенесла восьмой матч 19-о тура регулярного чемпионата, в котором должны сыграть ЦСКА и «Барселона», сообщает пресс-служба лиги.
Round 19 suspended games [Updated] #EveryGameMatters— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 5, 2022
Как и в предыдущих случаях, причиной переноса стала вспышка коронавируса. Единственной встречей, которая пройдет по расписанию (7 января), станет игра «Милан» – «Зенит».
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