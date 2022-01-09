Евролига перенесла последний матч 19-го тура
Евролига продолжает переносить матчи из-за COVID-19
4 из девяти матчей 20-о тура пройдут позднее
Фото: twitter.com/AnadoluEfesSK
Евролига на своем официальном сайте сообщила о переносе четырех матчей 20-о тура регулярного чемпионата.
Матчи «Зенит» – АСВЕЛ, «Монако» – УНИКС, «Црвена Звезда» – «Реал» и «Баскония» – «Анадолу Эфес» пройдут позже. «Зенит», УНИКС, «Црвена Звезда» и «Анадолу Эфес» пострадали из-за вспышки коронавируса.
Напомним, что все матчи девятнадцатого тура Евролиги были перенесены из-за коронавирусной инфекции.
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