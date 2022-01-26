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02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс 95:93 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз 110:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс 117:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз 115:109 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
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03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
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18:00 Химик - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Запланирован

Евролига. «Реал» дома уничтожил УНИКС, «Бавария» на выезде переиграла АСВЕЛ

«Маккаби» взял верх над «Альбой»
Баскетбол Еврокубки
07:39
Евролига. «Реал» дома уничтожил УНИКС, «Бавария» на выезде переиграла АСВЕЛ
«Реал» – УНИКС / Фото - euroleague
Евролига. Регулярный чемпионат  

«Маккаби» – «Альба» 87:78 (23:23, 24:16, 20:19, 20:20)

«Маккаби»: Уилбекин (18), Уильямс (16), Жижич (14), Эванс (9 + 8 передач), Калояро (0) – старт; Тэйлор (11), Рейнольдс (14), Дибартоломео (5), Блайзер (0), Коэн (0)

«Альба»: Ло (18), Сикма (12), Зусман (10), Лэммерс (9), Смит (4) – старт; Да Силва (5), Делоу (1), Маттиссек (0), Олинде (5), Кумадже (8 + 7 подборов), Тиманн (6), Блатт (0)


«Реал» – УНИКС 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23)

«Реал»: Тавареш (14 + 11 подборов), Ябуселе (13), Абальде (11), Эртель (6), Уильямс-Госс (5) – старт; Рэндолф (3), Фернандес (9), Алосен (0), Пуарье (5), Юль (11), Томпкинс (5), Тэйлор (3)

УНИКС: Браун (13 + 8 передач), Хезоня (10), Браун (4 + 4 перехватов), Узинский (3), Воронцевич (3) – старт; Списсу (3), Кэнан (6), Брэнтли (3), Джекири (13), Джей (10)


АСВЕЛ – «Бавария» 68:77 (16:20, 13:25, 13:16, 26:16)

АСВЕЛ: Джонс (14), Гист (10), Кахуди (8), Осетковски (6), Лакомб (4) – старт; Окобо (4), Найт (8), Фолл (14), Штрацель (0)

«Бавария»: Рубит (17 + 10 подборов), Ярамаз (11), Лучич (8), Радошевич (5), Уолден (0) – старт; Уайлер-Бэбб (9), Томас (5), Хантер (8), Джордж (0), Обст (10), Шишко (4)

Владимир Кириченко
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