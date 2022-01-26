Евролига. «Милан» на выезде разобрался с ЦСКА, «Эфес» одолел «Панатинаикос»
Евролига. «Реал» дома уничтожил УНИКС, «Бавария» на выезде переиграла АСВЕЛ
«Маккаби» взял верх над «Альбой»
«Реал» – УНИКС / Фото - euroleagueЕвролига. Регулярный чемпионат
«Маккаби» – «Альба» 87:78 (23:23, 24:16, 20:19, 20:20)
«Маккаби»: Уилбекин (18), Уильямс (16), Жижич (14), Эванс (9 + 8 передач), Калояро (0) – старт; Тэйлор (11), Рейнольдс (14), Дибартоломео (5), Блайзер (0), Коэн (0)
«Альба»: Ло (18), Сикма (12), Зусман (10), Лэммерс (9), Смит (4) – старт; Да Силва (5), Делоу (1), Маттиссек (0), Олинде (5), Кумадже (8 + 7 подборов), Тиманн (6), Блатт (0)
«Реал» – УНИКС 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23)
«Реал»: Тавареш (14 + 11 подборов), Ябуселе (13), Абальде (11), Эртель (6), Уильямс-Госс (5) – старт; Рэндолф (3), Фернандес (9), Алосен (0), Пуарье (5), Юль (11), Томпкинс (5), Тэйлор (3)
УНИКС: Браун (13 + 8 передач), Хезоня (10), Браун (4 + 4 перехватов), Узинский (3), Воронцевич (3) – старт; Списсу (3), Кэнан (6), Брэнтли (3), Джекири (13), Джей (10)
АСВЕЛ – «Бавария» 68:77 (16:20, 13:25, 13:16, 26:16)
АСВЕЛ: Джонс (14), Гист (10), Кахуди (8), Осетковски (6), Лакомб (4) – старт; Окобо (4), Найт (8), Фолл (14), Штрацель (0)
«Бавария»: Рубит (17 + 10 подборов), Ярамаз (11), Лучич (8), Радошевич (5), Уолден (0) – старт; Уайлер-Бэбб (9), Томас (5), Хантер (8), Джордж (0), Обст (10), Шишко (4)
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