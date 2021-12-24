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02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 96:98 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс 118:106 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс 104:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс 115:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз 117:124 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс 95:102 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс 107:115 Окончен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 113:101 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 128:116 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис 113:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 110:138 Окончен
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18:00 БК Запорожье - Днепр -:- Запланирован
18:00 Прометей - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
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19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
21:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс -:- Запланирован

Евролига. «Реал» обыграл ЦСКА, «Олимпиакос» выиграл третий матч кряду

АСВЕЛ прервал 4-матчевую серию побед «Фенербахче»
Баскетбол Еврокубки
07:30
Евролига. «Реал» обыграл ЦСКА, «Олимпиакос» выиграл третий матч кряду
Фото: Twitter Реала

Евролига. Групповой раунд

«Зенит» – «Маккаби Плейтика» 73:71 (25:10, 16:16, 15:21, 17:24)

«Зенит»: Гудайтис (10), Зубков (9), Лойд (7 + 5 потерь), Карасев (5), Понитка (4) – старт; Пойтресс (14), Бэрон (12), Д.Кулагин (10), Фрэнкэмп (2), Кузминскас (0).

«Маккаби Плейтика»: Уилбекин (8 + 8 передач), Эванс (6 + 5 потерь), Дж. Коэн (5), Жижич (5), Тэйлор (2) – старт; Рейнольдс (24 + 11 подборов), Уильямс (14), Наннэлли (7), ДиБартоломео (0), Зив (0), Калояро (0), Блайзер (0).

«Бавария» – «Баскония» 76:81 (13:25, 29:21, 13:21, 21:14)

«Бавария»: Лучич (12 + 14 подборов), Томас (12), Уайлер-Бэбб (6), Рубит (4), Уолден (3) – старт; Риверс (16), Ярамаз (10), Хантер (10), Обст (3), Шишко (0), Джордж (0).

«Битси Баскония»: Болдуин (30), Костелло (23 + 9 подборов), Маринкович (6), Грэйнджер (4), Инок (2 + 7 подборов) – старт; Нноко (9 + 8 подборов), Питерс (7), Куруц (0).

«Панатинаикос» – «Олимпиакос» 65:84 (18:25, 14:20, 19:9, 14:30)

«Панатинаикос»: Папаяннис (14 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Папапетру (9), Мэйкон (7), Уайт (7), Бохоридис (6) – старт; Недович (17 + 7 передач + 6 потерь), Каселакис (3), Перри (2), Эванс (0).

«Олимпиакос»: Дорси (18), Везенков (14), Фалль (4 + 8 подборов), Папаниколау (3), Уолкап (2) – старт; Маккиссик (18), Слукас (16 + 6 передач), Мартин (7), Ларендзакис (2), Принтезис (0).

«Реал» –  ЦСКА 71:65 (24:14, 13:26, 19:15, 15:10)

«Реал»: Уильямс-Госс (17), Тавареш (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Вукчевич (6), Тэйлор (5), Гаруба (2) – старт; Клавжар (10), Серхио Юль (10), Руди Фернандес (6), Миллер (0).

ЦСКА: Лундберг (10), Швед (8), Курбанов (8), Фойгтманн (5), Шенгелия (0) – старт; Клайберн (16 + 13 подборов), Милутинов (13 + 10 подборов), Хэкетт (5), Ухов (0), Боломбой (0), Григонис (0), Антонов (0).

LDLC АСВЕЛ – «Фенербахче» 84:82 (21:20, 22:26, 21:14, 20:22)

LDLC АСВЕЛ: Джонс (27), Найт (8), Дьо (5), Фалль (4), Озетковски (2) – старт; Окобо (14 + 5 потерь), Ховард (12), Гист (10), Лакомб (2), Каюди (0).

«Фенербахче»: Полонара (23 + 11 подборов), Пьер (17 + 7 подборов), Хенри (10 + 6 потерь), Де Коло (6), Веселы (5) – старт; Гудурич (10), Махмутоглу (5), Хазер (4), Флойд (2), Шайок (0), Бирсен (0).

Олег Шумейко-младший
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Результаты (Евролига) Реал (баскетбол) Олимпиакос (баскетбол)

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