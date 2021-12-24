Евролига. «Реал» обыграл ЦСКА, «Олимпиакос» выиграл третий матч кряду
Евролига. Групповой раунд
«Зенит» – «Маккаби Плейтика» 73:71 (25:10, 16:16, 15:21, 17:24)
«Зенит»: Гудайтис (10), Зубков (9), Лойд (7 + 5 потерь), Карасев (5), Понитка (4) – старт; Пойтресс (14), Бэрон (12), Д.Кулагин (10), Фрэнкэмп (2), Кузминскас (0).
«Маккаби Плейтика»: Уилбекин (8 + 8 передач), Эванс (6 + 5 потерь), Дж. Коэн (5), Жижич (5), Тэйлор (2) – старт; Рейнольдс (24 + 11 подборов), Уильямс (14), Наннэлли (7), ДиБартоломео (0), Зив (0), Калояро (0), Блайзер (0).
«Бавария» – «Баскония» 76:81 (13:25, 29:21, 13:21, 21:14)
«Бавария»: Лучич (12 + 14 подборов), Томас (12), Уайлер-Бэбб (6), Рубит (4), Уолден (3) – старт; Риверс (16), Ярамаз (10), Хантер (10), Обст (3), Шишко (0), Джордж (0).
«Битси Баскония»: Болдуин (30), Костелло (23 + 9 подборов), Маринкович (6), Грэйнджер (4), Инок (2 + 7 подборов) – старт; Нноко (9 + 8 подборов), Питерс (7), Куруц (0).
«Панатинаикос» – «Олимпиакос» 65:84 (18:25, 14:20, 19:9, 14:30)
«Панатинаикос»: Папаяннис (14 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Папапетру (9), Мэйкон (7), Уайт (7), Бохоридис (6) – старт; Недович (17 + 7 передач + 6 потерь), Каселакис (3), Перри (2), Эванс (0).
«Олимпиакос»: Дорси (18), Везенков (14), Фалль (4 + 8 подборов), Папаниколау (3), Уолкап (2) – старт; Маккиссик (18), Слукас (16 + 6 передач), Мартин (7), Ларендзакис (2), Принтезис (0).
«Реал» – ЦСКА 71:65 (24:14, 13:26, 19:15, 15:10)
«Реал»: Уильямс-Госс (17), Тавареш (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Вукчевич (6), Тэйлор (5), Гаруба (2) – старт; Клавжар (10), Серхио Юль (10), Руди Фернандес (6), Миллер (0).
ЦСКА: Лундберг (10), Швед (8), Курбанов (8), Фойгтманн (5), Шенгелия (0) – старт; Клайберн (16 + 13 подборов), Милутинов (13 + 10 подборов), Хэкетт (5), Ухов (0), Боломбой (0), Григонис (0), Антонов (0).
LDLC АСВЕЛ – «Фенербахче» 84:82 (21:20, 22:26, 21:14, 20:22)
LDLC АСВЕЛ: Джонс (27), Найт (8), Дьо (5), Фалль (4), Озетковски (2) – старт; Окобо (14 + 5 потерь), Ховард (12), Гист (10), Лакомб (2), Каюди (0).
«Фенербахче»: Полонара (23 + 11 подборов), Пьер (17 + 7 подборов), Хенри (10 + 6 потерь), Де Коло (6), Веселы (5) – старт; Гудурич (10), Махмутоглу (5), Хазер (4), Флойд (2), Шайок (0), Бирсен (0).
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