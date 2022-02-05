Евролига. «Реал» разгромил «Зенит», ЦСКА уверенно разобрался с «Альбой»

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Баскетбол (10 событий из 10) показать все
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02:00 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит 95:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвс 117:128 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 127:120 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Финикс Санс 124:115 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 126:114 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 111:110 Окончен
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18:00 Черкасские Мавпы - Химик 80:78 Окончен
19:00 Будивельник - БК Одесса 88:68 Окончен
19:00 Днепр - БК Запорожье -:- Перенесен
19:30 Харьковские Соколы - Прометей -:- Перенесен
нет важных матчей
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс 101:102 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз 115:122 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс 93:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс 125:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс 131:106 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:113 Окончен
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс 125:102 Окончен
05:00 Даллас Маверикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 107:98 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер 93:96 Окончен
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15:00 Кривбасс - БК Тернополь 0:9 Запланирован
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00:00 Орландо Мэджик - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Финикс Санс -:- Запланирован
03:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
22:30 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
22:30 Денвер Наггетс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
22:30 Миннесота Тимбервулвс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
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14:00 Днепр - Прометей -:- Перенесен
16:00 Будивельник - Химик -:- Запланирован

Евролига. «Реал» разгромил «Зенит», ЦСКА уверенно разобрался с «Альбой»

«Олимпиакос» переиграл «Басконию»
Баскетбол Еврокубки
07:17
Евролига. «Реал» разгромил «Зенит», ЦСКА уверенно разобрался с «Альбой»
«Реал» – «Зенит» / Фото - 24happenings
Евролига. Регулярный чемпионат  

ЦСКА  –  Альба 91:72 (22:15, 28:22, 19:19, 22:16)

ЦСКА: Милутинов (21), Швед (10 + 7 передач), Григонис (8), Антонов (7), Хэкетт (2) – старт; Ухов (11), Лундберг (11), Клайберн (8), Курбанов (6), Боломбой (5).

«Альба»: Сикма (15), Ло (10), Шнайдер (8), Делов (4), Олинде (0) – старт; Зусман (8), Тиманн (8), Смит (7), Блатт (6), да Силва (6), Маттиссек (0).


«Эфес»  –  АСВЕЛ  78:72 (15:16, 17:20, 22:14, 24:22)

«Эфес»: Ларкин (19 + 8 передач), Симон (14), Пляйсс (12), Бобуа (10), Синглтон (4) – старт; Данстон (9), Мицич (7), Морман (3), Брайант (0).

АСВЕЛ: Найт (21 + 12 подборов), Джонс (13 + 6 передач), Гист (4), Ризашер (0), Каюди (0) – старт; Стразель (13), Озетковски (7), Лакомб (6), Фалль (6), К. Адетокумбо (2).


«Жальгирис»  –  УНИКС 67:76 (26:24, 13:21, 15:18, 13:13)

«Жальгирис»: Улановас (16), Кавано (9), Лукошюнас (5), Т. Уэбстер (4), Блажевич (4) – старт; Лекавичюс (14), Миниотас (8), Гиффи (4), Ловернь (3), Милакнис (0).

УНИКС: Браун (19 + 6 передач), Браун (15), Хезоня (14), Воронцевич (6), Узинский (5) – старт; Кэнан (5), Мэйо (5), Джекири (4), Списсу (3).


«Баскония» – «Олимпиакос» 62:72 (13:18, 16:14, 15:18, 18:22)

«Баскония»: Гедрайтис (12), Инок (9), Грэйнджер (5), Болдуин (5 + 7 передач), Фонтеккьо (4) – старт; Питерс (18 + 7 подборов), Костелло (4), Куруц (3), Райесте (2), Питерс (0).

«Олимпиакос»: Дорси (17), Везенков (15), Уолкап (12), Папаниколау (12), Фалль (6 + 9 подборов) – старт; Слукас (8), Маккиссик (2), Жан-Шарль (0), Принтезис (0), Мартин (0).


«Реал» – «Зенит» 85:64 (23:23, 22:13, 24:15, 16:13)

«Реал»: Ябуселе (13), Козюр (9), Тавареш (8), Эртель (6 + 6 передач), Абальде (6) – старт; Серхио Юль (13), Томпкинс (12), Пуарье (10 + 7 подборов), Руди Фернандес (8), Уильямс-Госс (0).

«Зенит»: Пойтресс (21 + 7 подборов), Лойд (14), Мики (10), Д.Кулагин (8), Кузминскас (0) – старт; Бэрон (6), Карасев (5), Картер (0), Зубков (0), Вольхин (0), Пушков (0).

Владимир Кириченко
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