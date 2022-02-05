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Евролига. «Реал» разгромил «Зенит», ЦСКА уверенно разобрался с «Альбой»
«Олимпиакос» переиграл «Басконию»
«Реал» – «Зенит» / Фото - 24happeningsЕвролига. Регулярный чемпионат
ЦСКА – Альба 91:72 (22:15, 28:22, 19:19, 22:16)
ЦСКА: Милутинов (21), Швед (10 + 7 передач), Григонис (8), Антонов (7), Хэкетт (2) – старт; Ухов (11), Лундберг (11), Клайберн (8), Курбанов (6), Боломбой (5).
«Альба»: Сикма (15), Ло (10), Шнайдер (8), Делов (4), Олинде (0) – старт; Зусман (8), Тиманн (8), Смит (7), Блатт (6), да Силва (6), Маттиссек (0).
«Эфес» – АСВЕЛ 78:72 (15:16, 17:20, 22:14, 24:22)
«Эфес»: Ларкин (19 + 8 передач), Симон (14), Пляйсс (12), Бобуа (10), Синглтон (4) – старт; Данстон (9), Мицич (7), Морман (3), Брайант (0).
АСВЕЛ: Найт (21 + 12 подборов), Джонс (13 + 6 передач), Гист (4), Ризашер (0), Каюди (0) – старт; Стразель (13), Озетковски (7), Лакомб (6), Фалль (6), К. Адетокумбо (2).
«Жальгирис» – УНИКС 67:76 (26:24, 13:21, 15:18, 13:13)
«Жальгирис»: Улановас (16), Кавано (9), Лукошюнас (5), Т. Уэбстер (4), Блажевич (4) – старт; Лекавичюс (14), Миниотас (8), Гиффи (4), Ловернь (3), Милакнис (0).
УНИКС: Браун (19 + 6 передач), Браун (15), Хезоня (14), Воронцевич (6), Узинский (5) – старт; Кэнан (5), Мэйо (5), Джекири (4), Списсу (3).
«Баскония» – «Олимпиакос» 62:72 (13:18, 16:14, 15:18, 18:22)
«Баскония»: Гедрайтис (12), Инок (9), Грэйнджер (5), Болдуин (5 + 7 передач), Фонтеккьо (4) – старт; Питерс (18 + 7 подборов), Костелло (4), Куруц (3), Райесте (2), Питерс (0).
«Олимпиакос»: Дорси (17), Везенков (15), Уолкап (12), Папаниколау (12), Фалль (6 + 9 подборов) – старт; Слукас (8), Маккиссик (2), Жан-Шарль (0), Принтезис (0), Мартин (0).
«Реал» – «Зенит» 85:64 (23:23, 22:13, 24:15, 16:13)
«Реал»: Ябуселе (13), Козюр (9), Тавареш (8), Эртель (6 + 6 передач), Абальде (6) – старт; Серхио Юль (13), Томпкинс (12), Пуарье (10 + 7 подборов), Руди Фернандес (8), Уильямс-Госс (0).
«Зенит»: Пойтресс (21 + 7 подборов), Лойд (14), Мики (10), Д.Кулагин (8), Кузминскас (0) – старт; Бэрон (6), Карасев (5), Картер (0), Зубков (0), Вольхин (0), Пушков (0).
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