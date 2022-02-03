Евролига. «Реал» в овертайме переиграл «Монако», «Жальгирис» на выезде уступил «Милану»
Евролига. «Реал» устроил разгром «Олимпиакосу», «Эфес» в овертайме дожал ЦСКА
«Альба» уничтожила УНИКС
«Реал» – «Олимпиакос» / Фото - 24happeningsЕвролига. Регулярный чемпионат
ЦСКА – «Эфес» 97:99 OT (16:23, 25:21, 23:13, 22:29, 11:13)
ЦСКА: Хэкетт (31), Швед (6), Курбанов (5), Милутинов (4 + 7 подборов), Фойгтманн (0) – старт; Григонис (20), Клайберн (19 + 7 подборов), Боломбой (7), Антонов (3), Лундберг (2), Ухов (0), Ивлев (0).
«Эфес»: Ларкин (27), Бобуа (22), Мицич (14), Пляйсс (10), Синглтон (3) – старт; Данстон (12), Морман (7), Симон (4), Брайант (0), Гази (0).
«Альба» – УНИКС 81:53 (16:11, 20:15, 20:9, 25:18)
«Альба»: Ло (16), Сикма (10), Зусман (8), Лэммерс (8), Делов (3) – старт; Смит (14), Олинде (8), да Силва (6), Кумадже (5), Тиманн (3), Маттиссек (0).
УНИКС: Браун (12), Хезоня (7), Браун (4), Узинский (2), Воронцевич (0) – старт; Джекири (10), Списсу (8), Кэнан (5), Брэнтли (5), Мэйо (0).
«Реал» – «Олимпиакос» 75:67 (10:15, 14:23, 26:13, 25:16)
«Реал»: Эртель (20), Ябуселе (11), Тавареш (11), Козюр (5), Абальде (2) – старт; Серхио Юль (8), Руди Фернандес (8), Уильямс-Госс (6), Пуарье (3), Рэндолф (1).
«Олимпиакос»: Везенков (16), Дорси (13), Фалль (8), Уолкап (6), Папаниколау (0) – старт; Слукас (12), Жан-Шарль (5), Мартин (4), Маккиссик (3).
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