Евролига. «Монако» в гостях разнес АСВЕЛ, «Альба» проиграла «Милану»
Евролига. «Реал» уверенно обыграл «Альбу», «Барселона» неожиданно уступила УНИКСу
«Маккаби» без проблем разобрался с «Олимпиакосом»
УНИКС – «Барселона» / Фото - euroleagueЕвролига. Регулярный чемпионат
УНИКС – «Барселона» 70:64 (17:14, 14:21, 23:13, 16:16)
УНИКС: Л. Браун 22 + 8 передач, Д. Браун 20 + 7 подборов, Хезонья 11 + 11 подборов, Кэннан 6, Воронцевич 6 + 6 подборов, Джекири 5, Зайцев 0 + 3 подбора
«Барселона»: Хиггинс 17, Дэвис 16, Лапровиттола 8, Смитс 6 + 6 подборов, Курич 6, Хэйс-Дэвис 5, Йокубайтис 2, Ннадж 2, Шанли 2, Калатес 0 + 4 передачи + 5 подборов
«Зенит» – «Монако» 77:86 (17:18, 15:18, 18:21. 27:29)
«Зенит»: Микки 18 + 2 перехвата, Кулагин 12, Кузьминскас 12, Карасев 10, Лойд 9 + 5 передач, Понитка 6 + 5 подборов, Пойтрисс 2, Картер 2, Бэрон 2, Пушков 2
«Монако»: Джеймс 21 + 2 перехвата, Бэйкон 20 + 6 подборов, Мотеюнас 16 + 8 подборов, Анджушич 9, Томас 8 + 4 подбора, Диалло 5, Оуттара 4, Ли 3
«Фенербахче» – «Жальгирис» 73:67 (7:13, 7:17, 20:21, 29:16)
«Фенербахче»: Гудурич 19 + 5 перехвата, Хейзер 13, Полонара 10 + 8 подборов, Дувериоглу 9, Биберович 9, Букер 6 + 5 подборов, Пьерр 5, Махмутоглу 2
«Жальгирис»: Улановас 16 + 7 подборов, Лукосюнас 15, Блажевич 10 + 10 подборов, Калниетис 9, Гиффи 6, Лекавичюс 5, Небо 4, Кавана 2 + 13 подборов
«Маккаби» – «Олимпиакос» 84:69 (19:16, 21:22, 26:18, 18:13)
«Маккаби»: Жижич 23 + 6 подборов, Эванс 14 + 4 передачи, Уилбекин 13, Наннэли 11, Рэйнольдс 8 + 5 подборов, Калойаро 8 + 5 подборов, Уильямс 4 + 4 подборов, Дибартоломео 3
«Олимпиакос»: Принтезис 13, Дорси 12, Маккисик 9 + 2 перехвата, Фалль 8, Слукас 7 + 5 передач, Папаниколау 7 + 6 подборов, Везенков 6 + 7 подборов, Уолкап 5, Жан-Шарль 2, Мартин 0 + 8 подборов
«Альба» – «Реал» 74:89 (15:19, 21:29, 20:25, 18:16)
«Альба»: Ло 21 + 5 подборов, Эрикссон 10, Ламмерс 10, Да Силва 8, Оланд 8, Сикма 5 + 9 передач + 7 подборов, Зусман 4, Смит 2, Делоу 2, Шнайдер 2, Кумадж 2
«Реал»: Эртель 17 + 7 передач, Порье 13 + 5 подборов, Ябуселе 12, Томпкинс 10, Ханга 9 + 3 перехвата, Абальде 8 + 5 подборов, Рэндольф 7 + 5 подборов, Юль 5, Алосен 4, Дэк 2, Тейлор 2
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