Евролига. «Реал» уверенно обыграл «Альбу», «Барселона» неожиданно уступила УНИКСу

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Тема дняМонстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело
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Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 123:110 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс 118:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс 134:122 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 102:111 Окончен
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:92 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс 117:104 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис 126:114 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс 102:98 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер 118:96 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 111:116 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 130:128 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс 131:133 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс 104:111 Окончен
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18:00 Кривбасс - Днепр 82:87 Окончен
19:00 Николаев - Харьковские Соколы 71:63 Окончен
нет важных матчей
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02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс 101:109 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс 117:121 Окончен
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Пари-матч
18:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Киев-Баскет -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - БК Запорожье -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
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15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы -:- Запланирован
17:00 Николаев - Днепр -:- Запланирован

Евролига. «Реал» уверенно обыграл «Альбу», «Барселона» неожиданно уступила УНИКСу

«Маккаби» без проблем разобрался с «Олимпиакосом»
Баскетбол Еврокубки
07:18
Евролига. «Реал» уверенно обыграл «Альбу», «Барселона» неожиданно уступила УНИКСу
УНИКС – «Барселона» / Фото - euroleague
Евролига. Регулярный чемпионат

УНИКС – «Барселона» 70:64 (17:14, 14:21, 23:13, 16:16)

УНИКС: Л. Браун 22 + 8 передач, Д. Браун 20 + 7 подборов, Хезонья 11 + 11 подборов, Кэннан 6, Воронцевич 6 + 6 подборов, Джекири 5, Зайцев 0 + 3 подбора

«Барселона»: Хиггинс 17, Дэвис 16, Лапровиттола 8, Смитс 6 + 6 подборов, Курич 6, Хэйс-Дэвис 5, Йокубайтис 2, Ннадж 2, Шанли 2, Калатес 0 + 4 передачи + 5 подборов


«Зенит» – «Монако» 77:86 (17:18, 15:18, 18:21. 27:29)

«Зенит»: Микки 18 + 2 перехвата, Кулагин 12, Кузьминскас 12, Карасев 10, Лойд 9 + 5 передач, Понитка 6 + 5 подборов, Пойтрисс 2, Картер 2, Бэрон 2, Пушков 2

«Монако»: Джеймс 21 + 2 перехвата, Бэйкон 20 + 6 подборов, Мотеюнас 16 + 8 подборов, Анджушич 9, Томас 8 + 4 подбора, Диалло 5, Оуттара 4, Ли 3


«Фенербахче» – «Жальгирис» 73:67 (7:13, 7:17, 20:21, 29:16)

«Фенербахче»: Гудурич 19 + 5 перехвата, Хейзер 13, Полонара 10 + 8 подборов, Дувериоглу 9, Биберович 9, Букер 6 + 5 подборов, Пьерр 5, Махмутоглу 2

«Жальгирис»: Улановас 16 + 7 подборов, Лукосюнас 15, Блажевич 10 + 10 подборов, Калниетис 9, Гиффи 6, Лекавичюс 5, Небо 4, Кавана 2 + 13 подборов


«Маккаби» – «Олимпиакос» 84:69 (19:16, 21:22, 26:18, 18:13)

«Маккаби»: Жижич 23 + 6 подборов, Эванс 14 + 4 передачи, Уилбекин 13, Наннэли 11, Рэйнольдс 8 + 5 подборов, Калойаро 8 + 5 подборов, Уильямс 4 + 4 подборов, Дибартоломео 3

«Олимпиакос»: Принтезис 13, Дорси 12, Маккисик 9 + 2 перехвата, Фалль 8, Слукас 7 + 5 передач, Папаниколау 7 + 6 подборов, Везенков 6 + 7 подборов, Уолкап 5, Жан-Шарль 2, Мартин 0 + 8 подборов


«Альба» – «Реал» 74:89 (15:19, 21:29, 20:25, 18:16)

«Альба»: Ло 21 + 5 подборов, Эрикссон 10, Ламмерс 10, Да Силва 8, Оланд 8, Сикма 5 + 9 передач + 7 подборов, Зусман 4, Смит 2, Делоу 2, Шнайдер 2, Кумадж 2

«Реал»: Эртель 17 + 7 передач, Порье 13 + 5 подборов, Ябуселе 12, Томпкинс 10, Ханга 9 + 3 перехвата, Абальде 8 + 5 подборов, Рэндольф 7 + 5 подборов, Юль 5, Алосен 4, Дэк 2, Тейлор 2

Владимир Кириченко
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