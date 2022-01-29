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Евролига. «Реал» в овертайме переиграл «Монако», «Жальгирис» на выезде уступил «Милану»

В российском дерби сильнее оказался ЦСКА
Баскетбол Еврокубки
07:40
Евролига. «Реал» в овертайме переиграл «Монако», «Жальгирис» на выезде уступил «Милану»
﻿«Монако» – «Реал» / Фото - euroleague.net
Евролига. Регулярный чемпионат  

УНИКС – ЦСКА 75:86 (20:16, 12:21, 25:27, 18:22)

УНИКС: Хезоня (21 + 9 подборов - 5 потерь), Браун (21 + 9 передач), Узинский (8), Воронцевич (2), Браун (1) – старт; Списсу (0), Брэнтли (9), Джекири (11), Джей (2)

ЦСКА: Швед (27), Милутинов (17 + 7 подборов), Фойгтманн (8), Курбанов (6), Хэкетт (5) – старт; Лундберг (7), Боломбой (0), Хоменко (0), Антонов (0), Клайберн (16), Лопатин (0)


«Монако» – «Реал» 84:90 (18:16, 16:19, 23:21, 9:10, 18:24)

«Монако»: Диалло (19 + 4 перехватов), Джеймс (11 + 7 передач), Мотеюнас (10 + 11 подборов), Томас (7), Оуттара (2) – старт; Ли (0), Бэйкон (19), Бутсьель (2), Файе (0), Анджушич (14)

«Реал»: Ябуселе (18 + 10 подборов), Эртель (10 + 9 передач), Тавареш (8 + 4 блокшотов), Абальде (6), Тэйлор (6) – старт; Рэндолф (0), Фернандес (6 + 7 подборов), Алосен (1), Дек (7), Пуарье (10 + 14 подборов), Юль (9), Томпкинс (9)


«Панатинаикос» – «Баскония» 75:63 (22:8, 16:12, 19:12, 18:31)

«Панатинаикос»: Недович (16), Эванс (14), Уайт (12), Папапетру (7), Бохоридис (3) – старт; Кавадас (4), Каселакис (7), Адвалас (0), Йович (6), Мандзукас (2), Сент-Рос (4)

«Баскония»: Болдуин (16 + 8 передач), Гедрайтис (12 + 8 подборов), Фонтеккьо (11), Инок (11 + 11 подборов), Грэйнджер (7) – старт; Питерс (0), Райесте (0), Баррера (3), Маринкович (3)


«Бавария» – «Альба» 62:56 (16:16, 10:8, 15:20, 21:12)

«Бавария»: Лучич (19), Уолден (9), Рубит (6), Радошевич (4), Ярамаз (0) – старт; Уайлер-Бэбб (6 + 7 подборов + 6 перехватов), Томас (6), Хантер (0), Джордж (0), Обст (3), Шишко (9)

«Альба»: Ло (13), Смит (13), Лэммерс (9), Сикма (7 + 9 подборов), Олинде (0) – старт; Да Силва (2), Делоу (2), Маттиссек (0), Кумадже (0), Тиманн (3), Блатт (3), Зусман (4)


«Милан» – «Жальгирис» 65:58 (20:20, 19:10, 15:15, 11:13)

«Милан»: Холл (12), Мелли (6), Дилэйни (5), Тарчевски (4), Риччи (0) – старт; Келл (0), Родригес (10), Дэниелс (12), Хайнс (6), Бентил (7), Датоме (3)

«Жальгирис»: Блажевич (13), Лекавичюс (13), Кавано (10 + 7 подборов), Улановас (2 + 8 подборов), Лукошюнас (0) – старт; Уэбстер (7), Миниотас (5 + 7 подборов), Кривас (0), Милакнис (8), Гиффи (0)

Владимир Кириченко
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