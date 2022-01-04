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01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик 116:111 Окончен
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс 108:104 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит 115:113 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс 86:95 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс 99:133 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 108:103 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Шарлотт Хорнетс 124:121 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс 133:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
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02:00 Кливленд Кавальерс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован

Евролига решила не приостанавливать сезон

Этот вопрос даже не стоял на повестке дня
Баскетбол Еврокубки
07:28
Евролига решила не приостанавливать сезон

3 января состоялась телеконференция 13 участников Евролиги с долгосрочными лицензиями, где должны были рассмотреть вопрос о приостановке сезона на две недели из-за вспышки COVID-19.

По информации инсайдера Ариса Баркаса, вопрос о двухнедельном карантине даже не рассматривался.

Главной темой обсуждения стало уменьшение времени самоизоляции заразившихся с 14 до 7-10 дней. Эту идею команды поддержали, но окончательное решение примут 4 января.

Карен Агабекян
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Теги

коронавирус Евролига

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