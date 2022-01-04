Евролига решила не приостанавливать сезон

Этот вопрос даже не стоял на повестке дня

3 января состоялась телеконференция 13 участников Евролиги с долгосрочными лицензиями, где должны были рассмотреть вопрос о приостановке сезона на две недели из-за вспышки COVID-19.



По информации инсайдера Ариса Баркаса, вопрос о двухнедельном карантине даже не рассматривался.

Главной темой обсуждения стало уменьшение времени самоизоляции заразившихся с 14 до 7-10 дней. Эту идею команды поддержали, но окончательное решение примут 4 января.