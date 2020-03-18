Евролига. «Анадолу» разгромил «Жальгирис», «Бавария» уступила «Басконии»
Евролига. ЦСКА на выезде переиграл «Реал», «Фенербахче» дома разгромил «Жальгирис»
«Баскония» в гостях дожала «Зенит»
«Реал» – ЦСКА / Фото - pledgetimesЕвролига. Регулярный чемпионат
«Зенит» – «Баскония» 75:79 (14:17, 31:15, 14:13, 16:34)
«Зенит»: Понитка (15), Томас (9), Пангос (6 + 8 передач), Холлинз (1), Блэк (0) – старт; Си (14), Бэрон (12), Хвостов (6), Зубков (4), Пойтресс (4), Гудайтис (4)
«Баскония»: Питерс (17), Вильдоса (15), Гедрайтис (12), Полонара (9 + 7 подборов), Джекири (8), Хенри (7)Фолл (6), Драгич (5), Седекерскис (0), Диоп (0)
«Фенербахче» – «Жальгирис» 84:61 (28:18, 17:8, 21:20, 18:15)
«Фенербахче»: Веселы (21 + 10 подборов), Коло (16), Пьер (12), Гудурич (9), Дювериоглу (2) – старт; Браун (8), Перес (0), О'Куинн (2), Биберович (8), Бартель (6)
«Жальгирис»: Лекавичюс (12), Уолкап (11), Григонис (10 + 8 передач), Йокубайтис (8), Ловернь (6), Хэйес (5)Рубит (4), Янкунас (3 + 7 подборов), Гебен (2), Лукошюнас (0), Вастурия (0)
«Альба» – «Олимпиакос» 80:84 (18:16, 24:21, 20:25, 18:22)
«Альба»: Сива (14 + 7 передач), Лэммерс (13), Сикма (11 + 10 подборов), Эрикссон (7), Фонтеккио (7) – старт; Гиффи (8), Делоу (5), Шнайдер (0), Олинде (3), Тиманн (9), Грэйнджер (3)
«Олимпиакос»: Везенков (31 + 10 подборов), Слукас (14), Эллис (9), Маккиссик (9), Ларендзакис (7), Принтезис (6)Жан-Шарль (5), Спанулис (3), Харрисон (0), Дженкинс (0), Куфос (0)
«Реал» – ЦСКА 89:96 (21:23, 20:32, 26:19, 22:22)
«Реал»: Томпкинс (20), Козюр (14), Дек (12), Тавареш (12 + 13 подборов), Алосен (2) – старт; Абальде (7), Тайус (0), Лапровиттола (2), Гаруба (3), Кэррол (17), Тэйлор (0)
ЦСКА: Джеймс (22), Фойгтманн (18 + 9 подборов), Шенгелия (14), Хэкетт (4), Курбанов (3) – старт; Лундберг (4), Боломбой (4), Антонов (0), Стрелниекс (4), Клайберн (23), Эрик (0)