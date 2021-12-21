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Евролига впервые в текущем сезоне перенесла матч из-за COVID-19

Причина такого решения – случаи заражения в итальянском клубе




Баскетбол Еврокубки
16:16
Евролига впервые в текущем сезоне перенесла матч из-за COVID-19
Евролига / Фото - euroleague.net
Матч регулярного чемпионата Евролиги между итальянским «Миланом» и литовским «Жальгирисом» перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча должна была состояться 22 декабря, новая дата проведения поединка станет известна позже. Отмечается, что причиной такого решения стали случаи заражения коронавирусом в итальянском гранде.

Отметим, что «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 10 побед в 16 матчах. «Жальгирис» находится на последней позиции с тремя победами при 13 поражениях.

Результаты крайнего игрового дня Евролиги
Владимир Кириченко
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Теги

Евролига коронавирус Жальгирис Милан (баскетбол)

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