Евролига впервые в текущем сезоне перенесла матч из-за COVID-19

Причина такого решения – случаи заражения в итальянском клубе











Евролига / Фото - euroleague.net

Матч регулярного чемпионата Евролиги между итальянским «Миланом» и литовским «Жальгирисом» перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщаетлиги.Встреча должна была состояться 22 декабря, новая дата проведения поединка станет известна позже. Отмечается, что причиной такого решения стали случаи заражения коронавирусом в итальянском гранде.Отметим, что «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 10 побед в 16 матчах. «Жальгирис» находится на последней позиции с тремя победами при 13 поражениях.