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Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс 140:111 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс 106:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс 111:114 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс 97:99 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз 99:82 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс 121:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 111:117 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер 98:90 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз 109:115 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит 109:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс 102:108 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 108:105 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Детройт Пистонс 118:88 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз 101:96 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 106:89 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован

Фантастический трехочковый Баррета на последней секунде подарил «Никс» победу над «Бостоном»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Баскетбол НБА
07:27
Фантастический трехочковый Баррета на последней секунде подарил «Никс» победу над «Бостоном»
«Нью-Йорк» – «Бостон» / фото - Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» – «Бостон» 108:105 (18:25, 29:38, 30:21, 31:21)

«Нью-Йорк»: Фурнье (41 + 8 подборов), Рэндл (22 + 8 подборов), Барретт (13 + 6 передач), Робинсон (7), Беркс (3 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Куикли (16), Гибсон (6), Граймс (0), Топпин (0).

«Бостон»: Тейтум (36 + 9 передач), Браун (16 + 7 подборов), Смарт (14), Хорфорд (7), Р. Уильямс (6 + 9 подборов + 7 блок-шотов) – старт; Шредер (20), Ричардсон (6), Г. Уильямс (0), Кантер Фридом (0).

«Новый Орлеан» – «Голден Стэйт» 101:96 (16:22, 31:24, 28:26, 26:24)

«Новый Орлеан»: Ингрэм (32 + 11 подборов + 6 передач), Харт (14), Джонс (13 + 5 перехватов), Валанчюнас (8 + 10 подборов), Грэм (7) – старт; Кларк (10 + 7 подборов), Александер-Уокер (7), Темпл (5), Хэйс (5), Альварадо (0).

«Голден Стэйт»: Уиггинс (21), Пул (11), Луни (6 + 9 подборов), Портер (5 + 7 подборов), Пэйтон (4) – старт; Куминга (13), Ли (12), Муди (10), Бьелица (9), Игудала (5 + 7 передач), Чиозза (0).

«Мемфис» – «Детройт» 118:88 (32:18, 30:28, 28:22, 28:20)

«Мемфис»: Морэнт (22 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Брукс (18), Уильямс (14), Джарен Джексон (11), Адамс (2 + 14 подборов) – старт; Джонс (14), Кларк (11), Альдама (7), Матиас (6), Тилли (5), Мелтон (4 + 8 подборов + 6 передач), Джеффрис (2), Калвер (2), Теске (0).

«Детройт»: Каннингем (12 + 6 передач), Диалло (12), Стюарт (6 + 8 подборов), Хэйс (5), Бей (3) – старт; Ли (14), Лайлс (10), Джош Джексон (8), Гарза (8), Макгрудер (7), Робинсон (3).

«Финикс» – «Клипперс» 106:89 (21:20, 35:20, 19:26, 31:23)

«Финикс»: К. Джонсон (24 + 7 подборов), Смит (19 + 14 подборов), Пол (14 + 13 подборов + 10 передач), Букер (11 + 10 подборов), Бриджес (8) – старт; Пэйн (10), Джексон (8), Пэйтон (6), Уэйнрайт (4), Басс (2), Бийомбо (0).

«Клипперс»: Моррис (26 + 8 подборов), Джексон (16 + 8 подборов + 5 потерь), Бледсоу (10), Ибака (8), Мэнн (8) – старт; Бостон (10), Коффи (8), Скрабб (2), Батюм (1 + 7 подборов), Уинслоу (0), Джонсон (0), Гэбриэл (0).

Результат матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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