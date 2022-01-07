Фантастический трехочковый Баррета на последней секунде подарил «Никс» победу над «Бостоном»
НБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» – «Бостон» 108:105 (18:25, 29:38, 30:21, 31:21)
«Нью-Йорк»: Фурнье (41 + 8 подборов), Рэндл (22 + 8 подборов), Барретт (13 + 6 передач), Робинсон (7), Беркс (3 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Куикли (16), Гибсон (6), Граймс (0), Топпин (0).
«Бостон»: Тейтум (36 + 9 передач), Браун (16 + 7 подборов), Смарт (14), Хорфорд (7), Р. Уильямс (6 + 9 подборов + 7 блок-шотов) – старт; Шредер (20), Ричардсон (6), Г. Уильямс (0), Кантер Фридом (0).
«Новый Орлеан» – «Голден Стэйт» 101:96 (16:22, 31:24, 28:26, 26:24)
«Новый Орлеан»: Ингрэм (32 + 11 подборов + 6 передач), Харт (14), Джонс (13 + 5 перехватов), Валанчюнас (8 + 10 подборов), Грэм (7) – старт; Кларк (10 + 7 подборов), Александер-Уокер (7), Темпл (5), Хэйс (5), Альварадо (0).
«Голден Стэйт»: Уиггинс (21), Пул (11), Луни (6 + 9 подборов), Портер (5 + 7 подборов), Пэйтон (4) – старт; Куминга (13), Ли (12), Муди (10), Бьелица (9), Игудала (5 + 7 передач), Чиозза (0).
«Мемфис» – «Детройт» 118:88 (32:18, 30:28, 28:22, 28:20)
«Мемфис»: Морэнт (22 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Брукс (18), Уильямс (14), Джарен Джексон (11), Адамс (2 + 14 подборов) – старт; Джонс (14), Кларк (11), Альдама (7), Матиас (6), Тилли (5), Мелтон (4 + 8 подборов + 6 передач), Джеффрис (2), Калвер (2), Теске (0).
«Детройт»: Каннингем (12 + 6 передач), Диалло (12), Стюарт (6 + 8 подборов), Хэйс (5), Бей (3) – старт; Ли (14), Лайлс (10), Джош Джексон (8), Гарза (8), Макгрудер (7), Робинсон (3).
«Финикс» – «Клипперс» 106:89 (21:20, 35:20, 19:26, 31:23)
«Финикс»: К. Джонсон (24 + 7 подборов), Смит (19 + 14 подборов), Пол (14 + 13 подборов + 10 передач), Букер (11 + 10 подборов), Бриджес (8) – старт; Пэйн (10), Джексон (8), Пэйтон (6), Уэйнрайт (4), Басс (2), Бийомбо (0).
«Клипперс»: Моррис (26 + 8 подборов), Джексон (16 + 8 подборов + 5 потерь), Бледсоу (10), Ибака (8), Мэнн (8) – старт; Бостон (10), Коффи (8), Скрабб (2), Батюм (1 + 7 подборов), Уинслоу (0), Джонсон (0), Гэбриэл (0).
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