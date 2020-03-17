ФБУ ограничила количество зрителей на трибунах до 30%

Причиной стал рост эпидемиологической опасности в Украине





Федерация баскетбола Украины на официальном сайте сообщила, что из-за усугубления эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19, количество зрителей на трибунах сократят до 30%.



Для противодействия распространению коронавирусу COVID-19 ФБУ решила:

– Количество зрителей, которые могут присутствовать на трибунах во время игр чемпионата и Кубка Украины по баскетболу во всех лигах, ограничено до 30% от общего количества мест арены;

– Клубы-хозяева несут ответственность за соблюдение зрителями требований по использованию защитных масок и соблюдению социальной дистанции;

– Наблюдатели судейства отменяются;

– На всех играх, кроме Первой лиги (мужчины) и Высшей лиги (женщины), будут присутствовать Комиссары с расширенными полномочиями. На играх Первой лиги (мужчины) и Высшей лиги (женщины) такие полномочия будут у старших судей;

– Комиссар (старший судья), кроме установленных действующими правилами ЧУ и КУ полномочиями и функциональными обязанностями, уполномоченный осуществлять в т.ч. контроль за соблюдением зрителями «масочного» режима и соблюдения социальной дистанции. А потому, в случае соответствующих нарушений, Комиссар (старший судья) наделен правом приостановить игру в любой момент, когда игровые часы остановлены, и обратиться к делегату клуба или секретарю-информатору с требованием к зрителю с просьбой надеть маску должным образом и/или придерживаться социальной дистанции, в противном случае, Комиссар (старший судья) может обратиться к охране (через делегата клуба) с требованием вывести зрителей из зала. Если и эти меры не будут эффективными, игра продолжается, а вопрос о применении санкций к команде передается на рассмотрение Директората ЧУ;

– Санкции за нарушение зрителями требований по использованию защитных масок и соблюдение социальной дистанции, которые могут быть применены к клубам, в т.ч. в случае систематических нарушений или не устранение клубом указанных нарушений по требованию Комиссара (старшего судьи): обязательный денежный взнос в пользу ФБУ в размере от 50 000 гривен и 100 000 гривен и / или зачисления команде ноль очков в турнирной таблице по сыгранную игру.

– Во время перерывов между четвертями и таймаутов клуб-хозяин обязан обеспечить голосовое информирование по поводу неуклонного соблюдения зрителями требований по использованию защитными масками и соблюдении социальной дистанции на трибунах.

Отметим, что все изменения вступят в силу с 18 марта.

Напомним, ранее с 20 марта в Киеве ввели строгий карантин до 9 апреля.