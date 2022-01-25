ФБУ опубликовала новый COVID-протокол для команд Суперлиги

В Федерации ужесточили правила борьбы с коронавирусом

На официальном сайте Федерации баскетбола Украины опубликован новый COVID-протокол для команд Суперлиги.



Протокол Суперлиги:

– Обязательный скрининг перед тренировками и матчами. За два часа до игры обязательное измерение температуры проходит каждый входящий в зал.

– Если до матча температура тела игрока составляла 37.2 градуса и выше, он изолируется в отдельной комнате арены, где в присутствии врача домашней команды повторно измеряет температуру. Если температура повышена, игрок не допускается в зал и максимально активно проходит антиген-тест.

– Если игрок заболел коронавирусом, клуб должен максимально оперативно протестировать всех представителей команды.

– Игрок или тренер, заболевший, для возвращения в команду должен пройти 7-дневный карантин и получить 2 отрицательных ПЦР или антиген-теста с разницей в 24 часа.

– Если в команде одновременно заболело 4 или более игроков, заявленных на сезон Суперлиги, игра должна быть перенесена.

– Федерация баскетбола Украины имеет право обязать клуб протестировать всю команду в случае обоснованного подозрения о возможном заболевании игроков (вспышка коронавируса у соперника после игры, симптомы у нескольких игроков и т.д.).

Напомним, ранее в «Черкасских Мавпах» возникла вспышка коронавируса.